Сергей Варатынов: "Крылья" пытались что-то создать, но сегодня у них не было опасных моментов"

После победы над "Крыльями Советов" (2:0) защитник "Балтики" Сергей Варатынов поделился мнением об игре, а также рассказал, за счет чего калининградцы смогли добиться результата в матче.

— Очень тяжелая погода была сегодня, +30 в Самаре. Конечно, это сказалось на разминке, но хорошо, что потом пошел дождь и играть стало полегче. Если говорить о матче, забили быстрый гол и более-менее успокоились. Затем взяли игру под свой контроль. Да, "Крылья" пытались что-то создать, но сегодня у них не было каких-то опасных моментов, а мы своими практически всеми воспользовались.

— После игры "Крыльев" с "Динамо" в первом туре, выяснилось, что на трибунах присутствовал ваш тренер Андрей Викторович Талалаев. Что он подметил в игре самарцев, что помогло при подготовке к сегодняшнему матчу?

— Особое внимание главный тренер уделил тому, что "Крылья" — одна из лучших быстро атакующих команд за эти два тура в чемпионате. Считаю, сегодня мы выполнили установку, хорошо защищались и не давали сопернику свободных зон.