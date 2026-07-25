РФС снял с ПФК "Крылья Советов" запрет на регистрацию игроков

ПФК "Крылья Советов" погасил существовавшую задолженность перед ФК "Зенит", из-за которой на команду был наложен запрет на регистрацию игроков, сообщает пресс-служба "Крыльев".
Теперь самарцы имеют право снова регистрировать новых футболистов.
Напомним, РФС наложил ограничения на "Крылья Советов" из-за долга перед ФК "Зенит" за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское "Динамо". В РФС постановили взыскать с "Крыльев" образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.