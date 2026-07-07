"Акрон" обыграл "Ротор" - 3:1

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В понедельник, 6 июля, в очередном контрольном матче ФК "Акрон" обыграл "Ротор" со счетом 3:1, сообщает РФС. Встреча команд состоялась в Новогорске.

Фото: РФС