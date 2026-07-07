"Акрон" обыграл "Ротор" - 3:1

В понедельник, 6 июля, в очередном контрольном матче ФК "Акрон" обыграл "Ротор" со счетом 3:1, сообщает РФС. Встреча команд состоялась в Новогорске.
После первого тайма матча в Новогорске тольяттинцы вели 2:1. "Акрон" вышел вперёд благодаря автоголу (7-я минута), преимущество удвоил Слободан Тедич (27-я), "Ротор" отыграл один мяч на 30-й. Во втором тайме за команду из Тольятти забил Руслан Меткалов (78-я минута).
Следующие игры тольяттинцев пройдут 11 июля: команда Срджана Благоевича встретится с "Локомотивом" и "Факелом".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.