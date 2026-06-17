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Футбол Спорт

Директором по коммуникациям "Крылья Советов" назначен Павел Сещенко

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководством клуба проведены изменения в медиаблоке "Крыльев". На должность директора по коммуникациям назначен Павел Сещенко.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Ранее он работал в управлении пресс-службы губернатора Самарской области, министерстве спорта Самарской области, СМИ региона. Принимал участие в организации и проведении крупных федеральных и международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу-2018.

В "Крыльях" Павел Сещенко будет руководить медиаблоком и координировать его совместную работу с другими отделами клуба.

"В "Крыльях", считаю, сильная медиаслужба, в ней работают талантливые и опытные специалисты. Мы рады, что нам удалось укрепить нашу медиакоманду, пригласив Павла Сещенко, у которого богатый профессиональный опыт на стыке спорта, государственной службы и медиа, а также широкий круг компетенций и высокая репутация в профессиональном сообществе", - прокомментировал назначение генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.

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