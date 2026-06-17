Директором по коммуникациям "Крылья Советов" назначен Павел Сещенко

Руководством клуба проведены изменения в медиаблоке "Крыльев". На должность директора по коммуникациям назначен Павел Сещенко.
Ранее он работал в управлении пресс-службы губернатора Самарской области, министерстве спорта Самарской области, СМИ региона. Принимал участие в организации и проведении крупных федеральных и международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу-2018.
В "Крыльях" Павел Сещенко будет руководить медиаблоком и координировать его совместную работу с другими отделами клуба.
"В "Крыльях", считаю, сильная медиаслужба, в ней работают талантливые и опытные специалисты. Мы рады, что нам удалось укрепить нашу медиакоманду, пригласив Павла Сещенко, у которого богатый профессиональный опыт на стыке спорта, государственной службы и медиа, а также широкий круг компетенций и высокая репутация в профессиональном сообществе", - прокомментировал назначение генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.