Председателем совета директоров "Крыльев Советов" станет Максим Симонов

Глава Федерации футбола Самарской области Максим Симонов станет новым председателем совета директоров "Крыльев Советов". Об этом сообщает Телеграм-канал Sport Baza.

По данным издания, перестановки в самарском клубе произойдут летом. Симонов сменит на этом посту Дмитрия Яковлева, который завершает работу в правительстве Самарской области.

Ранее Максим Симонов был директором клуба "Сызрань-2023", а с 2020 г. возглавляет областную Федерацию футбола. Также он является председателем попечительского совета женской команды "Крылья Советов" и входит в совет директоров мужского клуба.