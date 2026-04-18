"Крылья Советов" сыграли вничью с ЦСКА

В 25-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

На 16 минуте гости смогли поразить ворота самарцев, но просмотр ВАР зафиксировал игру рукой у нападающего армейцев Кармо, и гол засчитан не был. На 66 минуте встречи Максим Витюгов в центре поля сделав передачу на Ивана Олейникова, сольный проход которого завершился точным ударом в ворота ЦСКА — 1:0. На 75 минуте встречи гости сравняли счет, отличился Матвей Кисляк — 1:1.

Максим Витюгов помимо голевой передачи в матче отметился тем, что все три предупреждения армейцы получили за фолы на самарском полузащитнике.

Сергей Божин, Никита Чернов и Михайло Баньяц получили в матче предупреждения, которое стали для них четвертыми в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках 26 тура Мир РПЛ в гостях встречаются с "Сочи". Игра состоится во вторник, 21 апреля, в 18:30.