"Акрон" рассматривает минимум пять специалистов на пост главного тренера

Около пяти российских и иностранных специалистов входят в шорт-лист на пост главного тренера "Акрона", сообщил РИА Новости генеральный директор тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев.

Напомним, Заур Тедеев покинул пост главного тренера тольяттинского клуба после поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4). На период стыковых матчей его заменил Мурат Искаков. После этого вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.

"В шорт-листе "Акрона" в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах", — сказал Клюшев.

В субботу "Акрон" на домашнем поле уступил волгоградскому "Ротору" (0:1) в ответном стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранил место в высшем дивизионе благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.