Заур Тедеев: "Самое счастливое время в тренерской карьере я провел в "Акроне"

После поражения от "Крыльев Советов" (1:4) бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил причины поражения в дерби и попрощался с болельщиками тольяттинского клуба.

"Прежде всего, я максимально благодарен футболистам за проделанную вместе работу. Понятно, что после предыдущего матча с "Ростовом" и сейчас руководство в какой-то степени принимает единственно верное решение — дальше вместе не работать.

Еще после игры с "Локомотивом" я вышел с предложением к руководству, что, может быть, настал тот час, когда нужно что-то менять. Возможно, это дало бы всплеск эмоций, и все сложилось в пользу команды. Тогда мы решили, что я как личность, человек и тренер, который отдал все силы, возможности и знания не только для клуба, но и для академии, должен доработать.

На самом деле, самое счастливое время в тренерской карьере я провел в "Акроне", и успехов, которые были у команды, мы добивались вместе. Также абсолютно благодарен каждому участнику этого большого и важного проекта в моей жизни, но так случается, что принимается верное решение, когда команду надо "передернуть".

Мой тренерский штаб продолжит работу, и я думаю, что это очень важное решение. Почему? Что-то разительно менять смысла сейчас нет. Но даже в такой ситуации, я не сомневаюсь, футболисты будут биться за меня в будущем, и мы добьемся максимального результата в этих не очень приятных переходных матчах.

Тяжело так проигрывать и сложно найти слова, чтобы выразить безобразие относительно пропущенных мячей. Да, если бы мы могли вернуться к игре и забить в первые 15 минут два момента, возможно, сегодня мы были с другим настроением.

Я ухожу с высоко поднятой головой и с большой благодарностью к болельщику, к своим футболистам, к руководству и владельцу команды. Моя история с "Акроном" закончилась и хочется верить, что она закончится счастливо, потому что команда должна играть в Премьер-лиге.

Возможно, за восемь лет мы попали в лигу неожиданно рано, но тем не менее это позволяет в будущем рассчитывать на то, что эта история должна продолжаться. Сегодня очень многое делается со стороны владельца, меняется инфраструктурная составляющая. Может быть, не так быстро из-за финансовых возможностей, но хочется вернуться уже на свой стадион и когда-нибудь нанести первый удар с центра.

За это время для меня болельщики и народ, который живёт в Тольятти, стали очень близкими, и я максимально доволен всем тем, что здесь до сегодняшнего дня происходило", — поделился тренер тольяттинцев.