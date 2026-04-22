16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Футбол Спорт

"Крылья Советов" на последних минутах в меньшинстве проиграли "Сочи" — 1:2

СОЧИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 апреля, в Сочи в 22-м туре чемпионата России "Крылья Советов" уступили подопечным Игоря Осинькина — 1:2

Фото: pfcks.ru

Из-за перебора желтых карточек игру у самарцев пропускали Сергей Божин, Никита Чернов и Михайло Баньяц. Кроме этого в заявке отсутствовали Джеффри Чинеду и Дани Фернандес. В роли основой пары центральных защитников Сергей Булатов выбрал Романа Евгеньева и Доминика Ороза.

Самарцы открыли счет на 16 минуте. Иван Олейников сместился к центру и ударом с линии штрафной попал в ближний угол Дëгтева — 0:1.

В начале второго тайма защитник сочинцев Марсело Алвес ударом головой после ошибки Витюгова сделал счет равным — 1:1. На 82 минуте гости остались в меньшинстве, Сергей Бабкин был удален за две желтые карточки.

На 97 минуте "Крылья" остались вдевятером - Томас Гальдамес получил прямую красную карточку за удар ногой в голову Зиньковского.

Южане забили на 99 минуте. С навеса экс-полузащитника "Крыльев" Антона Зиньковского дубль оформил Алвес — 1:2. 

Следующую игру зелено-бело-синие проведут 25 апреля в Самаре. Соперником станет московский "Локомотив".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3