Заур Тедеев: "Максимально упрощенная игра "Ростова" дала результат"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
После поражения от "Ростова" (1:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев объяснил, почему у команды не получилось добиться положительного результата в матче.

"Конечно, мы понимаем наше положение, поэтому для настроя футболистов мы всю неделю говорили о том, что это важная игра и не следует оставлять что-то на последние дни. Если бы сегодня добились победы, то в подготовке к матчу с "Крыльями" могло быть намного попроще. Но это футбол, и сегодня надо признать, что в первом тайме мы категорически хуже выглядели в единоборствах, чем обычно. С чем это связано? По горячим следам всегда сложно что-то говорить. Считаю, нам не хватило уверенности именно в подборе мяча, очень много было атак с ходу от соперника. Сложилось ощущение, что максимально упрощенная игра "Ростова" дала результат. 

Если говорить о пропущенных мячах, то третий гол сломал нас внутри. Была вера, что после автогола Сако мы сможем изменить ход встречи. Но вот подача с углового, идет встречная атака, суматоха внутри штрафной площади - и она привела к такому печальному третьему мячу. На мой взгляд, вратарь в такой ситуации должен был быть более рассудительным. Мы ни в коем случае никого не хотим обвинять в этой ситуации - просто обозначаем те моменты, которые уже случились. 

Во втором тайме, после того как мы перестроили игру в середине, появились более конструктивные игроки, которые смогли много мячей доставлять к штрафной площади, но, а дальше индивидуальные способности футболистов играли ключевую роль. Нам явно не хватило в этих моментах креатива, хитрых действий. Были ситуации, которые могли оказаться голевыми у Беншимола, у Бокоева. Удары, которые мы наносили со средних дистанций, тоже могли быть более успешными. Но так сложились обстоятельства. Сейчас надо готовиться к следующему матчу против "Крыльев", - завершил тренер тольяттинцев.

