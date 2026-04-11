"Акрон" уступил "Динамо" - 2:3 Сергей Булатов: "Это очко, вполне возможно, станет золотым, и его надо ценить" "Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью Сергей Булатов: "У нас впереди очень ответственный этап в чемпионате" "Крылья Советов" закончили выступление в Кубке России, крупно уступив ЦСКА - 2:5

"Крылья Советов" с "Ахматом" сыграли вничью

В субботу, 11 апреля, в 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали грозненский "Ахмат".

Счет в матче окрыли самарцы на 4-й минуте встречи, с передачи Максима Витюгова отличился Амар Рахманович - 0:1. Гости сравняли счет через пять минут, передачу Максима Самородова замкнул Георгий Мелкадзе - 1:1. После просмотра ВАР главный арбитр встречи Ян Бобровский за фол Никиты Чернова на Георгии Мелкадзе назначил пенальти, который на 40-й минуте реализовал Эгаш Касинтура - 1:2. На 70 минуте встречи подачу Михайло Баньяца с углового замкнул Никита Чернов - 2:2.

В следующем мачте "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 25 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 апреля, в 15:30.

