Иван Носков: "В Самаре в этом году откроется 11 детских лагерей"

Мэр Самары Иван Носков совместно с уполномоченной по правам ребенка в Самарской области Юлией Николаевой, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольгой Будылевой и представителями МЧС и МВД проверили готовность детских оздоровительных лагерей к началу летней оздоровительной кампании. Об этом глава областной столицы сообщил в своем канале в MAX.
По его словам, в Самаре в этом году откроется 11 детских лагерей, из которых 8 — муниципальные, они примут более 10 тыс. ребят. В целях безопасности принято решение не открывать один лагерь — "Салют-2" в районе Новокуйбышевска.
"До начала сезона во всех наших лагерях проводились ремонты разной степени масштабности и сложности. В лагере "Мужество" при поддержке федеральной программы возведен корпус на 52 места, благоустроена территория. Лагерь спортивной направленности, поэтому тут есть и возможность отдохнуть в палатках, — уточнил Иван носков. — В лагере "Авангард-Самара" возвели корпус на 9 мест с удобствами, в "Заре" полностью реконструировали пищеблок, в "Золотой рыбке" восстановлен асфальт, отремонтировали полы в холле, душевые, для "Олимпа" закупили 2 сантехнических модуля, сделали текущий ремонт корпусов, медпункта, столовой, спортивного зала".
Мэр Самары подчеркнул, что особое внимание при проверке готовности было уделено вопросам безопасности. С сотрудниками провели инструктажи, отработали алгоритм действий на все случаи. Среди принятых мер безопасности — усиление стеклопакетов бронепленкой. В нештатной ситуации она предотвратит "дождь" из осколков стекла.
"Все лагеря к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок. Обсуждали с директорами планы на ближайшие 3-4 года. Смены еще не начались, а мы уже планируем то, что будем делать после их окончания. Принципиальная позиция по поводу детских лагерей не изменилась: сохраняем в муниципальной собственности, восстанавливаем, ремонтируем, повышаем комфортность пребывания", — подытожил Иван Носков.
