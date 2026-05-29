Самарский ЖК "Ильинская плаза" может остаться без электричества

Жильцы самарского ЖК "Ильинская плаза" направили письмо своему губернатору Вячеславу Федорищеву. Они пожаловались, что стали заложниками ситуации и теперь могут остаться без электричества.
"УК "Высота" является управляющей компанией многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Буянова, 120 (ЖК "Ильинская плаза". - Прим. Волга Ньюс), в состав которого 238 квартир и 60 нежилых помещений. В адрес УК поступило требование отдела судебных приставов Ленинского района о демонтаже двух кабельных линий. Требование выдано на основании решения Арбитражного суда Самарской области №А55-35057/2020", — пишут жители.
Это решение выносилось по иску индивидуальной предпринимательницы, владеющей участком, который примыкает к ЖК. Она обратилась с иском к ООО СК "Новый город", строившим ЖК "Ильинская плаза", потребовав перенести электролинии с ее участка.
"Как следует из акта технологического присоединения, ООО СК "Новый город" произвело строительство двух кабельных линий 6 кВ, не имея право пользования земельным участком. Письменное согласие на использования земельного участка получено не было, соглашение о сервитуте и какие-либо иные соглашения с истцом не заключались, а схемы прокладки кабельных линий не согласовывались", — указано в решении суда.
Служители Фемиды постановили, что застройщик должен чужой участок от своих электролиний освободить. В итоге, как рассказывают жители, застройщик банкротится, управляющей компании прислали требование убрать электролинии, соединяющие подстанции, и дом вот-вот может остаться без света.
Сейчас жители просят в письме губернатору организовать встречу с представителями минстроя и энергетиками для совместного решения вопроса.
