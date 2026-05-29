ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский ЖК "Ильинская плаза" может остаться без электричества

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жильцы самарского ЖК "Ильинская плаза" направили письмо своему губернатору Вячеславу Федорищеву. Они пожаловались, что стали заложниками ситуации и теперь могут остаться без электричества.

Фото: Юлия Шехмаметьева

"УК "Высота" является управляющей компанией многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Буянова, 120 (ЖК "Ильинская плаза". - Прим. Волга Ньюс), в состав которого 238 квартир и 60 нежилых помещений. В адрес УК поступило требование отдела судебных приставов Ленинского района о демонтаже двух кабельных линий. Требование выдано на основании решения Арбитражного суда Самарской области №А55-35057/2020", — пишут жители.

Это решение выносилось по иску индивидуальной предпринимательницы, владеющей участком, который примыкает к ЖК. Она обратилась с иском к ООО СК "Новый город", строившим ЖК "Ильинская плаза", потребовав перенести электролинии с ее участка. 

"Как следует из акта технологического присоединения, ООО СК "Новый город" произвело строительство двух кабельных линий 6 кВ, не имея право пользования земельным участком. Письменное согласие на использования земельного участка получено не было, соглашение о сервитуте и какие-либо иные соглашения с истцом не заключались, а схемы прокладки кабельных линий не согласовывались", — указано в решении суда.

Служители Фемиды постановили, что застройщик должен чужой участок от своих электролиний освободить. В итоге, как рассказывают жители, застройщик банкротится, управляющей компании прислали требование убрать электролинии, соединяющие подстанции, и дом вот-вот может остаться без света. 

Сейчас жители просят в письме губернатору организовать встречу с представителями минстроя и энергетиками для совместного решения вопроса. 

