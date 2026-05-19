Летом 2026 года "Т Плюс" заменит около 80 километров теплосетей в Самарской области

В 2026 году "Т Плюс" обновит около 80 километров тепловых сетей в Самарской области. Об этом на оперативном совещании губернатору Вячеславу Федорищеву доложил директор Самарского филиала энергокомпании Марат Феткуллов.

Участники мероприятия подвели итоги минувшего отопительного сезона, отметив, что он прошёл без существенных сбоев в работе теплоснабжающих организаций. Во многом это связано с масштабной подготовительной работой, проведённой поставщиками тепла. В частности, энергетики "Т Плюс" накануне прошлой зимы обновили 90 километров тепловых сетей, выполнили все необходимые работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных, своевременно получив паспорт готовности от Министерства энергетики РФ. Как результат — снижение числа инцидентов в отопительный период как на тепловых сетях, так и на электростанциях.

"В этом году мы сохраним объём инвестиций, направляемых в развитие теплосетевой инфраструктуры Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Кроме того, участие "Т Плюс" в инфраструктурных проектах при поддержке Правительства Самарской области позволит привлечь дополнительные средства для замены тепловых сетей в городах присутствия компании", — отметил Марат Феткуллов.

На особом контроле администрации региона и энергетиков находится и подготовка к зиме управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В этом году сохраняются требования приказа Министерства энергетики РФ № 2234. Для получения актов готовности к зиме УК и ТСЖ предстоит выполнить ряд технических мероприятий, среди которых обязательные — наладка системы теплоснабжения внутри дома, промывка и опрессовка.