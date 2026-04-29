Контролеры "Газпром межрегионгаз Самара" приступили к отключениям злостных неплательщиков от газоснабжения

В первоочередном списке на ограничение услуги - порядка 2 тыс. абонентов с крупными суммами задолженности. Рейдовые мероприятия контролеров начались в Самаре, где зафиксировано наибольшее число должников. В первые дни отключения проведены в 24 домовладениях, собственники которых задолжали за газ 5,5 млн рублей.
В настоящее время профилактические мероприятия проводятся во всех районах Самарской области. Ограничения коснутся потребителей, не оплачивающих газоснабжение более полугода и накопивших задолженность по оплате свыше 5 тыс. рублей.
Возобновление услуги возможно только после погашения долга в полном объеме и оплаты работ по отключению и подключению к газовым сетям.
Уведомления от "Газпром межрегионгаз Самара" о необходимости погасить задолженность поступают в адрес абонента со второго месяца просрочки платежа. Информирование по телефону, разъяснительные письма по электронной почте и бумажные версии предупреждений призваны не допустить отключений и судебного взыскания долга. Ограничение газоснабжения - крайняя мера, когда ранее принятые профилактические меры были проигнорированы абонентом.
Напомним, ежемесячно (до 15 числа) оплачивать газ онлайн без комиссии можно в Личном кабинете "Мой ГАЗ" или на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/online/.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????