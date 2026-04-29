Контролеры "Газпром межрегионгаз Самара" приступили к отключениям злостных неплательщиков от газоснабжения

В первоочередном списке на ограничение услуги - порядка 2 тыс. абонентов с крупными суммами задолженности. Рейдовые мероприятия контролеров начались в Самаре, где зафиксировано наибольшее число должников. В первые дни отключения проведены в 24 домовладениях, собственники которых задолжали за газ 5,5 млн рублей.

В настоящее время профилактические мероприятия проводятся во всех районах Самарской области. Ограничения коснутся потребителей, не оплачивающих газоснабжение более полугода и накопивших задолженность по оплате свыше 5 тыс. рублей.

Возобновление услуги возможно только после погашения долга в полном объеме и оплаты работ по отключению и подключению к газовым сетям.

Уведомления от "Газпром межрегионгаз Самара" о необходимости погасить задолженность поступают в адрес абонента со второго месяца просрочки платежа. Информирование по телефону, разъяснительные письма по электронной почте и бумажные версии предупреждений призваны не допустить отключений и судебного взыскания долга. Ограничение газоснабжения - крайняя мера, когда ранее принятые профилактические меры были проигнорированы абонентом.

Напомним, ежемесячно (до 15 числа) оплачивать газ онлайн без комиссии можно в Личном кабинете "Мой ГАЗ" или на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Самара" samararegiongaz.ru/consumer/online/.