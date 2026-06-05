В Самаре проведут реконструкцию улицы Ленинградской

"Самарский Арбат" ждет преображение. Информация об этом содержится в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города.
В документе указано, что рамках создания привлекательного туристического облика планируется реконструкция улицы Ленинградской. Подробности не раскрыты. Срок реализации - 2026-2030 годы. Ответственным за проведение работ ведомством значится департамент городского хозяйства и экологии Самары.
Сейчас на Ленинградке обновляют клумбы. Также в планах - приведение в порядок фасадов, замена скамеек и создание особого места, которое станет знаковым и для улицы, и для Самары в целом.
Врио министра градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова в интервью Волга Ньюс говорила, что было бы хорошо продлить пешеходную зону до Волги. Также она высказала идею организации связности пространства с улицей Молодогвардейской. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????