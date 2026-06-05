В Самаре проведут реконструкцию улицы Ленинградской

"Самарский Арбат" ждет преображение. Информация об этом содержится в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города.

В документе указано, что рамках создания привлекательного туристического облика планируется реконструкция улицы Ленинградской. Подробности не раскрыты. Срок реализации - 2026-2030 годы. Ответственным за проведение работ ведомством значится департамент городского хозяйства и экологии Самары.

Сейчас на Ленинградке обновляют клумбы. Также в планах - приведение в порядок фасадов, замена скамеек и создание особого места, которое станет знаковым и для улицы, и для Самары в целом.

Врио министра градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова в интервью Волга Ньюс говорила, что было бы хорошо продлить пешеходную зону до Волги. Также она высказала идею организации связности пространства с улицей Молодогвардейской. Почитайте подробности.