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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре проведут реконструкцию улицы Ленинградской

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарский Арбат" ждет преображение. Информация об этом содержится в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города.

Фото: Александра Белова

В документе указано, что рамках создания привлекательного туристического облика планируется реконструкция улицы Ленинградской. Подробности не раскрыты. Срок реализации - 2026-2030 годы. Ответственным за проведение работ ведомством значится департамент городского хозяйства и экологии Самары.

Сейчас на Ленинградке обновляют клумбы. Также в планах - приведение в порядок фасадов, замена скамеек и создание особого места, которое станет знаковым и для улицы, и для Самары в целом. 

Врио министра градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова в интервью Волга Ньюс говорила, что было бы хорошо продлить пешеходную зону до Волги. Также она высказала идею организации связности пространства с улицей Молодогвардейской. Почитайте подробности.

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