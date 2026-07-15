В Самаре будет создан питомник для набережной

В районе стрелки рек Волги и Самары будет создан питомник растений для нужд озеленения городской набережной. На территории порядка трех гектаров планируется выращивать более 1000 деревьев преимущественно хвойных пород.

"Питомник закладывается, чтобы в условиях максимально рационального расходования средств обеспечить замену деревьев на набережной - тех, что уже, к сожалению, погибли, и тех, что по разным причинам могут перестать быть украшением этой зоны отдыха. Деревья на набережной массово высаживались в 60–70-е годы прошлого века, и сейчас самое время задуматься и предпринять все необходимые усилия, чтобы наши дети и внуки видели набережную Волги такой же парадной и тенистой", - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

В настоящее время на территории будущего питомника идет планировка и разбивка местности, подготовка грунта. По мнению специалистов муниципального предприятия "Самарская набережная", высадку саженцев деревьев для доращивания можно будет начать уже в сентябре текущего года.

"Компактный питомник создается конкретно для нужд набережной. Его приоритет - выращивание крупномеров из небольших саженцев и сеянцев. Это разумный экономный подход, так как приобретение молодого дерева высотой два-три и более метров требует больше финансов, чем расходы на его самостоятельное выращивание до той же высоты в течение нескольких лет. Питомник - это дополнение к существующей системе озеленения Самары. Там же можно будет развернуть выращивание рассады однолетних и многолетних цветущих растений специально для высадки в цветники на набережной", - пояснил директор МАУ "Самарская набережная" Артемий Анисимов.

Напомним, в текущем году в Самаре запланировано к высадке до 20 тысяч многолетних декоративных кустарников и деревьев. Общая площадь однолетних цветников в Самаре в этом году превышает 30 тысяч квадратных метров, высажено более 1,5 млн однолетних цветов, также установлено более 1100 вазонов, кашпо, каскадных и вертикальных цветочных конструкций.