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Хоккей Спорт

Главным тренером ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главным тренером ХК ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне специалист уже работал с самарской командой.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

За плечами Эдуарда Занковца богатая игровая и тренерская карьера. В качестве хоккеиста он выступал за минское "Динамо", "Авангард", "Сибирь", "Торпедо", европейские клубы, защищал цвета сборной Беларуси, принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Тренерский путь Занковца включает работу в клубах КХЛ и ВХЛ, а также в национальных сборных Беларуси и Казахстана. Он становился чемпионом Беларуси, серебряным призером КХЛ и чемпионата России, а также победителем регулярного чемпионата ВХЛ. В 2023-2025 гг. входил в тренерский штаб нижегородского "Торпедо".

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