Главным тренером ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец

Главным тренером ХК ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне специалист уже работал с самарской командой.
За плечами Эдуарда Занковца богатая игровая и тренерская карьера. В качестве хоккеиста он выступал за минское "Динамо", "Авангард", "Сибирь", "Торпедо", европейские клубы, защищал цвета сборной Беларуси, принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Тренерский путь Занковца включает работу в клубах КХЛ и ВХЛ, а также в национальных сборных Беларуси и Казахстана. Он становился чемпионом Беларуси, серебряным призером КХЛ и чемпионата России, а также победителем регулярного чемпионата ВХЛ. В 2023-2025 гг. входил в тренерский штаб нижегородского "Торпедо".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!