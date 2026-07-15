Главным тренером ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец

Главным тренером ХК ЦСК ВВС назначен Эдуард Занковец, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне специалист уже работал с самарской командой.

За плечами Эдуарда Занковца богатая игровая и тренерская карьера. В качестве хоккеиста он выступал за минское "Динамо", "Авангард", "Сибирь", "Торпедо", европейские клубы, защищал цвета сборной Беларуси, принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Тренерский путь Занковца включает работу в клубах КХЛ и ВХЛ, а также в национальных сборных Беларуси и Казахстана. Он становился чемпионом Беларуси, серебряным призером КХЛ и чемпионата России, а также победителем регулярного чемпионата ВХЛ. В 2023-2025 гг. входил в тренерский штаб нижегородского "Торпедо".