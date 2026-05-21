Самара принимает финальный этап Всероссийской следж‑хоккейной лиги

В Самарской области стартовал четвертый, финальный этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. Соревнования организованы Федерацией адаптивного хоккея России при поддержке правительства Самарской области в рамках реализации госпрограммы "Спорт России" с целью популяризации адаптивного спорта и вовлечения населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов боевых действий, в систематические занятия физической культурой и спортом.

Три ледовые площадки в Самаре — Дворец спорта им. Владимира Высоцкого, спорткомплекс "Маяк" и тренировочный комплекс "МТЛ-2" принимают матчи следж-хоккейной лиги в четырех дивизионах. Участники — 17 команд из 11 регионов России, в том числе сборная Самарской области.

Костяк сборной нашего региона составляют ветераны специальной военной операции, игроки следж-хоккейных команд "ЦСК ВВС-следж" и "Лада-следж". В их числе — выпускники проекта "Школы героев", инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым и являющегося продолжением президентской программы "Время героев".

"Наша команда сплоченная, сильная, она уже много где участвовала, даже в профессиональной лиге. Мы тренируемся постоянно уже более двух лет. Много людей, ветеранов СВО уже живут хоккеем, для кого-то он становится новым смыслом жизни", — комментирует игрок сборной Самарской области по следж-хоккею, выпускник проекта "Школа героев" Дмитрий Худошин.

В первый день турнира сборная Самарской области добилась двух побед — 9:0 над "Сияжаром" из Саранска и 4:0 над "Ратником" из Йошкар-Олы.

Самарская область по праву считается одним из лидеров России по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО. Именно у нас впервые в стране были созданы две команды ветеранов СВО по следж-хоккею при профессиональных клубах ЦСК ВВС и "Лада". Самарское предприятие "Аналитика" разработало и запустило массовое производство саней для этого вида спорта. Здесь же зародилась и любительская следж-хоккейная лига.

"Уверен, что начатая здесь два года назад история — она правильная, нужная, востребованная. Видно, как растет количество команд, растет мастерство следж-хоккеистов, какие навыки они приобретают, социализируются через игру в хоккей и просто чаще улыбаются", — поделился впечатлениями президент Федерации адаптивного хоккея России Дмитрий Дронов.

Игры четвертого этапа Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги проходят в четырех дивизионах. Соревнования стартовали в ноябре. И уже завтра в Самаре определятся победители сезона во всех четырех дивизионах.