Импортозамещающее производство генераторов запущено в Самарской области

В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны "Тольятти" состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы. Встреча была посвящена обсуждению мер поддержки промышленных предприятий Самарской области.

Губернатор поблагодарил Минпромторг России и ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) за пристальное внимание к региональной проблематике и деятельное участие в решении насущных вопросов производителей.

"Мы видели абсолютно разное машиностроение: и сельхозмашиностроение, и водный транспорт, достаточно хорошие примеры техники, которая ни в коем случае не уступает западным аналогам, при этом является на 90-95% локализованной, с точки зрения промышленного дизайна очень привлекательной, и соотношение "цена-качество" говорит само за себя", — отметил Вячеслав Федорищев по итогам осмотра представленной продукции, подчеркнув роль ФРП, который на определенном этапе помог производителям развиваться, увеличивать объемы выпуска.

Одним из важных вопросов повестки встречи стала поддержка химической промышленности. "Тольятти — это в первую очередь АВТОВАЗ, но "КуйбышевАзот", "Тольяттиазот" — предприятия, которые являются крупнейшими в России производителями удобрений, и есть вопросы, которые, знаю точно, с вашей поддержкой мы сможем решить", — обратился губернатор к Алексею Матушанскому.

Не менее значима поддержка автопрома — этой теме также было уделено внимание.

Сегодня в Самарской области компания "НПК Автоприбор Искра" запустила импортозамещающее серийное производство автомобильных генераторов. Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тыс. изделий в год. Продукция предназначена для "Лада Веста", "Ларгус" и "Гранта". Общие инвестиции в проект составили 763 млн рублей. Из них 567 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Средства займа ФРП направлены на приобретение линии сборки ротора, сборки статора и финальной сборки генераторов, а также оборудования для тестирования и контроля качества продукции — стенда проверки на долговечность, разрывной машины и оснастки. При производстве применяются инновационные конструкторские решения и современные материалы.

После выхода на полную мощность "НПК Автоприбор Искра" планирует поставлять АвтоВАЗу до 480 тыс. генераторов ежегодно. Кроме того, компания намерена направлять генераторы на конвейеры зарубежных автозаводов, локализовавших производства в России.

"Самарские промышленники являются одними из самых активных заявителей — на сегодняшний день ФРП профинансировал в регионе порядка 60 проектов на 32 млрд рублей. Почти половина этих проектов сосредоточена в Тольятти. Открывшийся сегодня проект по производству генераторов — знаковый, позволяющий локализовать компонентную базу для российских автопроизводителей", — отметил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский оценил высокую промышленную активность региона — ведомство ведет соответствующий рейтинг субъектов страны. "Самарская область традиционно входит в первую десятку регионов в рейтинге. Здесь представлены самые разные отрасли, от базовых до высокотехнологичных, робототехника, беспилотники. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку предприятиям Самарской области. Здесь у нас общая задача по технологическому суверенитету, технологическому лидерству, реализации соответствующих нацпроектов. Предприятия региона активно участвуют в реализации этих нацпроектов. Много совместно уже сделано и еще предстоит сделать в этом направлении", — отметил Алексей Матушанский.