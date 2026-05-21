НКО Самарской области могут получить грант на развитие своих инициатив

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области. Все они стали получателями услуг и участниками мероприятий, организованных командами СОНКО.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Сам конкурс, который ежегодно проводит минэкономразвития региона, за последние пять лет поддержал 303 проекта социально-ориентированных НКО на общую сумму 424 млн рублей.

"Мы хотим, чтобы участниками регионального конкурса грантов становились как можно больше инициативных команд нашего региона. Для этого провели серию онлайн-консультаций, где детально разобрали главные детали и требования к оформлению заявок", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

СОНКО могут снова принять участие в региональном конкурсе грантов на реализацию своих проектов. Заявки на участие принимаются до 26 мая. В этом году общий размер грантового фонда превышает 70 млн рублей. Максимальная сумма гранта сохраняется на уровне 2 млн рублей, срок реализации проектов — 18 месяцев.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона.

Конкурс проводится по девяти направлениям, включающим 32 тематики: проекты в области науки и образования, культуры и искусства, социального обслуживания, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, экологии и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества и другие.

"Идеи, рожденные в наших проектах, лежат в изменении социокультурного пространства, той среды, откуда ребята приходят. Мы предлагаем интересные форматы и методы работы для решения проблем семей. И, конечно, результаты реализации этих инициатив приносят удовлетворение нам, как команде, радуют позитивные изменения, которые происходят в жизни наших ребят. Я призываю общественные организации Самарской области принять участие в очередном конкурсном отборе", — прокомментировала Людмила Муравьева, председатель городской общественной организации "Ассоциация учащейся молодежи" из Тольятти.

Прием заявок будет осуществляться через интегрированную информационную систему "Электронный бюджет". Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

