МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в микрорайоне "Кошелев-Парк"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
МТС сообщает об открытии в свободном доступе зоны бесплатного Wi-Fi в микрорайоне "Кошелев-Парк". Точка беспроводного доступа теперь работает на площади с колоннадой и музыкальным фонтаном, где проходят основные массовые мероприятия.

Фото: предоставлено МТС

Воспользоваться бесплатным интернетом от МТС в районе популярной прогулочной локации может любой желающий. Чтобы подключиться к точке Wi-Fi, нужно на своем устройстве выбрать "MTS FREE", пройти короткую авторизацию по номеру телефона и ввести код из SMS. Сеть доступна абонентам всех операторов.

"Совместно с Корпорацией "КОШЕЛЕВ" мы продолжаем реализовывать цифровые проекты в микрорайоне "Кошелев Парк" и улучшать качество жизни людей. Осенью мы открыли площадку с уличными тренажерами рядом со школой № 1 на улице Олега Пешкова. Сейчас мы реализовали проект бесплатного доступа к Wi-Fi от МТС в общественном пространстве у колоннады, который позволяет жителям и гостям микрорайона "Кошелев-Парк" пользоваться привычными онлайн-сервисами бесплатно и в любой ситуации оставаться на связи", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Напомним, что в сентябре 2025 года МТС запустила собственную фиксированную домашнюю сеть в микрорайоне "Кошелев Парк". Доступ к высокоскоростному интернету получили жители более 12 000 домохозяйств. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

