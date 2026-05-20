МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в микрорайоне "Кошелев-Парк"

МТС сообщает об открытии в свободном доступе зоны бесплатного Wi-Fi в микрорайоне "Кошелев-Парк". Точка беспроводного доступа теперь работает на площади с колоннадой и музыкальным фонтаном, где проходят основные массовые мероприятия.

Воспользоваться бесплатным интернетом от МТС в районе популярной прогулочной локации может любой желающий. Чтобы подключиться к точке Wi-Fi, нужно на своем устройстве выбрать "MTS FREE", пройти короткую авторизацию по номеру телефона и ввести код из SMS. Сеть доступна абонентам всех операторов.

"Совместно с Корпорацией "КОШЕЛЕВ" мы продолжаем реализовывать цифровые проекты в микрорайоне "Кошелев Парк" и улучшать качество жизни людей. Осенью мы открыли площадку с уличными тренажерами рядом со школой № 1 на улице Олега Пешкова. Сейчас мы реализовали проект бесплатного доступа к Wi-Fi от МТС в общественном пространстве у колоннады, который позволяет жителям и гостям микрорайона "Кошелев-Парк" пользоваться привычными онлайн-сервисами бесплатно и в любой ситуации оставаться на связи", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Напомним, что в сентябре 2025 года МТС запустила собственную фиксированную домашнюю сеть в микрорайоне "Кошелев Парк". Доступ к высокоскоростному интернету получили жители более 12 000 домохозяйств. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.