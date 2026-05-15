Для туристов и командировочных развернули 5G в центре Нижнего Новгорода

Зону 5G запустили в историческом центре Нижнего Новгорода — на территории Нижегородской ярмарки, где проходит конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Сеть пятого поколения от МегаФона покрывает всю площадку форума, включая уличную территорию с презентационными стендами, Главный ярмарочный дом и павильоны деловой и выставочной программы.
Местные жители, туристы и участники ЦИПР во время проведения форума могут пользоваться тестовой сетью 5G для работы с цифровыми сервисами и общения, а также для решений, требующих высокой скорости передачи данных и минимальной задержки. Среди них — потоковое видео в высоком разрешении.
"ЦИПР — ключевая площадка для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны. Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения и технологии. Мы считаем логичным, что это событие происходит не только в духе, но и в цифровом контуре будущего — в периметре сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума решение 5G рассчитано на работу в условиях большого числа одновременных подключений и обеспечивает высокоскоростную передачу данных", — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
ЦИПР — одно из главных деловых событий по технологиям и цифровизации в России. Конференция каждый год подтверждает статус наиболее авторитетной интерактивной зоны для диалога представителей власти и бизнеса по вопросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей. В 2026 году конференция проходит уже в 11-й раз. В деловой программе ЦИПР ожидается свыше 1000 спикеров и 140 сессий.
