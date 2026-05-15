16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink Для туристов и командировочных развернули 5G в центре Нижнего Новгорода Как автоматически перенести фото, видео и файлы в "Облако Билайна" DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS Осторожно, двери открываются! Или почему не надо бояться перемен

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Как автоматически перенести фото, видео и файлы в "Облако Билайна"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 163
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инструкция для пользователей iOS: перенос данных из iCloud, Google Drive и Google Фото.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Пользователи устройств на iOS могут перенести в "Облако Билайна" и фото с видео из iCloud, и документы из Google Drive, и архив из Google Фото — без ручной загрузки каждого файла по отдельности. Для части сценариев в сервисе уже есть встроенный импорт, а в остальных достаточно один раз подготовить архив и запустить перенос.

Исходных файлов в iCloud или Google-сервисах может быть очень много, и вручную переносить большой архив долго и трудно. В "Облаке Билайна" этот процесс можно упростить и автоматизировать. Сам сервис доступен клиентам всех операторов связи, а войти в него можно по номеру телефона. "Облако Билайна" не завязано на оплате в App Store, а инфраструктура сервиса находится в России и не задействует международный трафик. Ранее "Облако Билайна" вошло в число лучших облачных приложений для Android и iOS в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как автоматически перенести фото и видео из iCloud

Для многих пользователей iOS iCloud был привычным способом освободить память на устройстве: фото и видео отправлялись в облако, а в галерее могли храниться только превью. Если нужно быстро перенести этот архив и сделать так, чтобы новые файлы тоже сохранялись автоматически, в "Облаке Билайна" для этого есть самый простой сценарий.

Пошаговая инструкция:

  1. Скачайте приложение "Облако Билайна" из App Store.
  2. Войдите в сервис по номеру телефона любого оператора.
  3. Включите автозагрузку фото и видео.

После этого фото и видео будут загружаться в "Облако Билайна" автоматически. Даже если в галерее хранятся только превью, а оригиналы лежат в iCloud, автозагрузка подтянет исходные файлы напрямую из облака. Пользователю не нужно вручную выгружать папки одну за другой — достаточно один раз настроить автозагрузку и дальше пользоваться уже "Облаком Билайна".

Помимо этого, сервисом можно делиться с близкими: владелец аккаунта может пригласить в него неограниченное количество пользователей, делать совместные альбомы и создавать общую ленту из фото и видео.

Как автоматически перенести файлы из Google Drive

Если речь идет о документах, таблицах, презентациях, PDF и всём том, что храниться на Google Drive, то для этого в "Облаке Билайна" уже есть встроенный импорт.

Пошаговая инструкция:

  1. Скачайте приложение или откройте в браузере "Облако Билайна".
  2. Авторизуйтесь в сервисе.
  3. Откройте раздел "Ещё".
  4. Выберите "Импорт".
  5. Выберите Google Drive.
  6. Авторизуйтесь в Google Drive.
  7. Начните импорт и дождитесь его завершения.

После запуска импорта приложение показывает прогресс — сколько файлов уже перенесено и сколько всего осталось. Все импортированные данные из Google Drive появятся в отдельной папке в разделе "Файлы" в "Облаке Билайна".

Как перенести фото и видео из Google Фото

Для Google Фото путь немного отличается. Фото и видео из этого сервиса сначала нужно заархивировать и отправить на Google Drive, а затем уже импортировать в "Облако Билайна". Самый понятный сценарий — через Google Takeout.

Пошаговая инструкция:

  1. Откройте Google Takeout.
  2. В разделе "Продукты" нажмите "Отменить выбор" и оставьте галочку только напротив Google Фото.
  3. Внизу страницы нажмите "Далее".
  4. В способе получения данных выберите "Добавить на Диск".
  5. Оставьте параметры: частота — однократная, тип файла — ZIP, размер — 2 ГБ.
  6. Нажмите "Создать экспорт".
  7. Дождитесь, пока Google сформирует архив. Это может занять несколько дней, ссылка придёт на почту.
  8. Откройте папку с архивом в Google Drive.
  9. Затем импортируйте эту папку в "Облако Билайна" (см. раздел выше).

Важно учитывать, что на этом этапе в облако переносится именно архив. Чтобы просматривать фото и видео как обычную галерею, после переноса понадобится разархивация.

Что в итоге

Если коротко, логика такая:

  • iCloud — самый быстрый сценарий: включаете автозагрузку, и фото с видео начинают автоматически сохраняться в "Облако Билайна";
  • Google Drive — файлы переносятся напрямую через встроенный импорт в "Облаке Билайна";
  • Google Фото — сначала экспортируете фото и видео в архив через Google Takeout на Google Drive, а уже потом импортируете этот архив или разархивированные файлы на "Облако Билайна".

Во всех случаях "Облако Билайна" позволяет не переносить файлы вручную по одному, а один раз настроить удобный сценарий хранения в надежном месте без использования международного трафика и пользоваться российским безопасным облаком как основным.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xoZa5x

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31