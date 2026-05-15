Как автоматически перенести фото, видео и файлы в "Облако Билайна"

Инструкция для пользователей iOS: перенос данных из iCloud, Google Drive и Google Фото.

Пользователи устройств на iOS могут перенести в "Облако Билайна" и фото с видео из iCloud, и документы из Google Drive, и архив из Google Фото — без ручной загрузки каждого файла по отдельности. Для части сценариев в сервисе уже есть встроенный импорт, а в остальных достаточно один раз подготовить архив и запустить перенос.

Исходных файлов в iCloud или Google-сервисах может быть очень много, и вручную переносить большой архив долго и трудно. В "Облаке Билайна" этот процесс можно упростить и автоматизировать. Сам сервис доступен клиентам всех операторов связи, а войти в него можно по номеру телефона. "Облако Билайна" не завязано на оплате в App Store, а инфраструктура сервиса находится в России и не задействует международный трафик. Ранее "Облако Билайна" вошло в число лучших облачных приложений для Android и iOS в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как автоматически перенести фото и видео из iCloud

Для многих пользователей iOS iCloud был привычным способом освободить память на устройстве: фото и видео отправлялись в облако, а в галерее могли храниться только превью. Если нужно быстро перенести этот архив и сделать так, чтобы новые файлы тоже сохранялись автоматически, в "Облаке Билайна" для этого есть самый простой сценарий.

Пошаговая инструкция:

Скачайте приложение "Облако Билайна" из App Store. Войдите в сервис по номеру телефона любого оператора. Включите автозагрузку фото и видео.

После этого фото и видео будут загружаться в "Облако Билайна" автоматически. Даже если в галерее хранятся только превью, а оригиналы лежат в iCloud, автозагрузка подтянет исходные файлы напрямую из облака. Пользователю не нужно вручную выгружать папки одну за другой — достаточно один раз настроить автозагрузку и дальше пользоваться уже "Облаком Билайна".

Помимо этого, сервисом можно делиться с близкими: владелец аккаунта может пригласить в него неограниченное количество пользователей, делать совместные альбомы и создавать общую ленту из фото и видео.

Как автоматически перенести файлы из Google Drive

Если речь идет о документах, таблицах, презентациях, PDF и всём том, что храниться на Google Drive, то для этого в "Облаке Билайна" уже есть встроенный импорт.

Пошаговая инструкция:

Скачайте приложение или откройте в браузере "Облако Билайна". Авторизуйтесь в сервисе. Откройте раздел "Ещё". Выберите "Импорт". Выберите Google Drive. Авторизуйтесь в Google Drive. Начните импорт и дождитесь его завершения.

После запуска импорта приложение показывает прогресс — сколько файлов уже перенесено и сколько всего осталось. Все импортированные данные из Google Drive появятся в отдельной папке в разделе "Файлы" в "Облаке Билайна".

Как перенести фото и видео из Google Фото

Для Google Фото путь немного отличается. Фото и видео из этого сервиса сначала нужно заархивировать и отправить на Google Drive, а затем уже импортировать в "Облако Билайна". Самый понятный сценарий — через Google Takeout.

Пошаговая инструкция:

Откройте Google Takeout. В разделе "Продукты" нажмите "Отменить выбор" и оставьте галочку только напротив Google Фото. Внизу страницы нажмите "Далее". В способе получения данных выберите "Добавить на Диск". Оставьте параметры: частота — однократная, тип файла — ZIP, размер — 2 ГБ. Нажмите "Создать экспорт". Дождитесь, пока Google сформирует архив. Это может занять несколько дней, ссылка придёт на почту. Откройте папку с архивом в Google Drive. Затем импортируйте эту папку в "Облако Билайна" (см. раздел выше).

Важно учитывать, что на этом этапе в облако переносится именно архив. Чтобы просматривать фото и видео как обычную галерею, после переноса понадобится разархивация.

Что в итоге

Если коротко, логика такая:

iCloud — самый быстрый сценарий: включаете автозагрузку, и фото с видео начинают автоматически сохраняться в "Облако Билайна";

Google Drive — файлы переносятся напрямую через встроенный импорт в "Облаке Билайна";

Google Фото — сначала экспортируете фото и видео в архив через Google Takeout на Google Drive, а уже потом импортируете этот архив или разархивированные файлы на "Облако Билайна".

Во всех случаях "Облако Билайна" позволяет не переносить файлы вручную по одному, а один раз настроить удобный сценарий хранения в надежном месте без использования международного трафика и пользоваться российским безопасным облаком как основным.