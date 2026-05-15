Иван Носков: "В Самаре станет больше качественных дорог и тротуаров"

В рамках дорожной ремонтной кампании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самаре работы ведутся на 10 объектах. Дорожные службы завершили фрезерование старого покрытия площадью 96,3 тыс. квадратных метров, смонтировали около 5,6 км бортового камня и уложили более 31 тыс. квадратных метров покрытий верхних и нижних слоев нового асфальта. Дорожная лаборатория Самары приступила к проверке качества работ. Уже исследованы образцы покрытия с улицы Кромской, соединяющей улицы Нагорную и Ставропольскую, где укладка асфальта завершена.

"Дорожная кампания в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самаре в самом разгаре. Сейчас в работе свыше четверти всех запланированных на этот год объектов. Основную часть работ планируем выполнить в летние месяцы, когда дороги менее загружены. К работам подходим комплексно: меняем покрытие, бордюры, люки инженерных коммуникаций, обустраиваем пешеходные переходы, ставим дорожные знаки, формируем газоны, высаживаем деревья. Большое внимание уделяем безопасности и качеству материалов. Пока серьезных замечаний нет. Уверен, подрядные организации справятся с поставленными задачами, и в Самаре станет больше качественных дорог и тротуаров", - сказал глава города Самары Иван Носков.

На ул. Владимирской завершается установка бортового камня, в отдельных локациях укреплено основание автодороги. Сотрудники подрядной организации меняют и поднимают люки колодцев и дождеприемников на проектную высоту. Специалисты приступили к ремонту тротуаров, а на проезжей части ведется укладка финишного слоя асфальтобетона.

На ул. Металлистов, Пугачевской и 6-й просеке также укладывают новое покрытие, а на ул. Елизарова, где ремонт проезжей части уже выполнен, в ближайшее время проведут отбор кернов для лабораторных испытаний. На ул. Тухачевского приступили к локальному обустройству тротуара, подготовка основания пешеходных зон ведется на участках улиц Воронежской и Металлистов, здесь же устанавливают бордюры.

"Приемку работ ужесточили с прошлого года. Перед подрядными организациями ставим задачу выполнить все работы качественно и четко в поставленные сроки. В условиях интенсивного ритма жизни города-миллионника дополнительного времени на переделку работ нет, - отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. - При проверке особое внимание уделяем результатам лабораторных исследований - это ключевой этап контроля качества. Сейчас в испытательной лаборатории МБУ "Дорожное хозяйство" находится порядка 15 кернов - каждый проверяется на соответствие параметрам, включая толщину слоев, целостность образцов, их прочность, плотность, водонасыщение и др."

Городские службы Самары в рамках содержания улично-дорожной сети провели аварийный ремонт дорог на общей площади 15 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день малыми "картами" работы ведутся на улицах Мирной и Черемшанской, под укладку покрытия подготовлены участки по улицам Краснодонской, Калинина, Спутника и Сельской. С учетом обращений горожан в адрес главы Самары отремонтировали также более 750 кв. м тротуаров вдоль улиц Некрасовской, Чапаевской, Осетинской, Молодогвардейской и др. На участках порядка 28 улиц дефекты покрытий планируется устранить эмульсионно-щебеночной смесью.

С полным перечнем объектов дорожной кампании 2026 года в Самаре можно ознакомиться здесь: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.

Напомним, нацпроект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших нацпроектов, в том числе "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда".