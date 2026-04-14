Иван Носков: "Важно увеличивать объемы участия Самары в нацпроектах, в том числе по строительству новых соцобъектов и дорог"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков совместно с депутатом Госдумы РФ Виктором Казаковым провел рабочую встречу с жителями молодых микрорайонов - Новой Самары и Крутых Ключей в Красноглинском районе. О том, что беспокоит жителей и как решаются проблемы, Иван Носков сообщает в своём канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Вопросы жителей в целом одинаковы: потребность в соцобъектах, работа общественного транспорта, строительство дополнительных тротуаров, ливневок, текущий ремонт лестниц и прочее.

Есть вопросы, которые можно решить в течение буквально ближайших 2–3 месяцев — например, функционирование ливневой канализации. Сейчас оформляют ее в собственность города, также можно провести очистку и текущий ремонт при необходимости. Будет проведена проверка лестничных спусков на бульваре Ивана Финютина для определения объемов ремонта или строительства дополнительных спусков.

Запланирована встреча с предпринимателем, который работал на маршруте №268, чтобы обсудить, по какой причине он решил прекратить свою деятельность и что необходимо, чтобы ее возобновить. Параллельно подготовим для министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области предложения по введению регулируемых автобусных маршрутов. Дорожная лаборатория проверит дороги в микрорайонах, которые еще находятся на гарантии.

"В более серьезных вопросах нам необходима поддержка региона и федерального центра, поэтому благодарю Виктора Алексеевича за внимание и участие, с которым он подошел к каждому вопросу жителей.

Важно увеличивать объемы участия Самары в национальных проектах, в том числе в части строительства новых соцобъектов, обновления дорожной инфраструктуры. Так, в поселке Мехзавод планируем проектирование и строительство школы, которая позволит значительно разгрузить действующие школы в районе. Площадку под строительство начали готовить с начала года - это непросто, учитывая общую нехватку места и новые нормативы, запрещающие строительство в охранной зоне сетей. Рассматриваем и возможность строительства быстровозводимого здания Дома культуры в Крутых Ключах, в котором могли бы разместиться различные кружки и секции.

Кварталы молодые, фактически их становление еще продолжается. Плюс они граничат с другими муниципалитетами региона и для многих соседей являются символами "молодой" Самары. Без сомнения, они будут прирастать соцобъектами, расти и развиваться", - пишет Иван Носков.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

