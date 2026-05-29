16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктория Каткова вступила в должность главы Новокуйбышевска Иван Носков: "Самара - это перспективный центр Приволжского федерального округа, и сегодня у города есть понятный план развития" Иван Носков поздравил победителей конкурса "Лучший водитель троллейбуса" в Самаре Администрация Волжского района обсудила бюджет На 40% снизилось количество жалоб в социальных сетях в Самаре

Муниципалитеты Власть и политика

Виктория Каткова вступила в должность главы Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 29 мая, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Новокуйбышевска. Как сообщает дума города, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виктории Катковой.

Виктория Каткова принесла присягу, а председатель гордумы Сергей Лукин вручил ей знак главы города и поздравил ее от лица депутатов со вступлением в должность.

Напомним, 27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев назначил Викторию Каткову врио главы Новокуйбышевска. 

Виктория Каткова - выпускница Волгоградского юридического института МВД России. Служила в органах внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области и региональном управлении ФСКН. Затем работала в администрации Новокуйбышевска, где прошла путь от главного специалиста до руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. В январе 2019 г. возглавила Госжилинспекцию Самарской области. С 2025 г. была первым заместителем главы администрации Волжского района. 

С октября 2025 г. Новокуйбышевск в приставкой "врио" возглавлял участник СВО Максим Девятов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31