Виктория Каткова вступила в должность главы Новокуйбышевска

В пятницу, 29 мая, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Новокуйбышевска. Как сообщает дума города, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виктории Катковой.

Виктория Каткова принесла присягу, а председатель гордумы Сергей Лукин вручил ей знак главы города и поздравил ее от лица депутатов со вступлением в должность.

Напомним, 27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев назначил Викторию Каткову врио главы Новокуйбышевска.

С октября 2025 г. Новокуйбышевск в приставкой "врио" возглавлял участник СВО Максим Девятов.