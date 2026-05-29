Виктория Каткова вступила в должность главы Новокуйбышевска

В пятницу, 29 мая, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Новокуйбышевска. Как сообщает дума города, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Виктории Катковой.
Виктория Каткова принесла присягу, а председатель гордумы Сергей Лукин вручил ей знак главы города и поздравил ее от лица депутатов со вступлением в должность.
Напомним, 27 апреля губернатор Вячеслав Федорищев назначил Викторию Каткову врио главы Новокуйбышевска.
С октября 2025 г. Новокуйбышевск в приставкой "врио" возглавлял участник СВО Максим Девятов.
Виктория Каткова - выпускница Волгоградского юридического института МВД России. Служила в органах внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области и региональном управлении ФСКН. Затем работала в администрации Новокуйбышевска, где прошла путь от главного специалиста до руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. В январе 2019 г. возглавила Госжилинспекцию Самарской области. С 2025 г. была первым заместителем главы администрации Волжского района.