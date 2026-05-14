Иван Носков: "Строительство новой автодороги - масштабный инфраструктурный проект для города"

В Самаре продолжается строительство новой магистрали протяженностью 790 метров, которая соединит улицы Центральную и Уральскую. Сегодня готовность объекта составляет порядка 17%. Рабочие вывозят непригодный грунт, также устроены подбетонная конструкция и гидроизоляция, выполняется устройство монолитной плиты днища аккумулирующего резервуара сточных вод - в районе ЖК "Заречье" в Куйбышевском районе будут свои локальные очистные сооружения. Кроме того, на строительном объекте завершается переустройство сетей водоснабжения, идет подготовка к устройству дорожного полотна.

"Строительство новой автодороги - масштабный инфраструктурный проект для города. Сейчас идут скрытые, но критически важные подготовительные работы - они не всегда заметны на первый взгляд, но напрямую определяют качество и долговечность будущей магистрали. На первом этапе в работе задействованы 45 специалистов и 20 единиц техники, включая бульдозеры, краны и самосвалы. В целях минимизации неудобств для жителей организовали временную объездную автодорогу в районе улицы Центральной. Ход строительства ежедневно контролирует городской департамент градостроительства", - сообщает глава города Самары Иван Носков.

Параллельно идет строительство двух коллекторов - непосредственно к локальным очистным сооружениям и на улице Лысвенской. Готовность сооружений составляет 65% и 33%, соответственно. Перед устройством "дорожной одежды" специалисты прокладывают все коммуникации, включая силовые электрические кабельные линии, линии связи, кабельные линии системы освещения.

"Коммуникации, которые закладываем под дорогу, будут защищены гильзами, чтобы в дальнейшем нагрузка от движения транспорта не повлияла на функционирование инженерных сетей. При переустройстве водопроводов строим несколько новых водопроводных камер, подходим к завершению работы по врезке последнего обновленного водопровода - труба диаметром 1000 миллиметров до конца второй декады мая будет готова и запитана. На двух других водоводах перестроили камеры, переврезали трубы и уже запустили по ним воду", - отметил начальник участка подрядной организации Тимофей Глухов.

Также в настоящее время на объекте начался монтаж бортового камня. После монтажа дождеприемников генподрядчик приступит к основной работе - укладке слоев дорожного покрытия. Стоимость всех строительных работ составляет порядка 770,6 млн рублей.

Напомним, при строительстве новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями предусмотрены парковки, тротуары с плиточным покрытием, бордюры, выделенные велодорожки, остановочные карманы, павильоны общественного транспорта, "островки" отдыха для маломобильных групп населения и озеленение прилегающих к дороге территорий. Для повышения безопасности движения встречные потоки транспорта будут разделены - предусмотрено устройство разделительной полосы шириной девять  метров.

Отметим, в Куйбышевском районе Самары введена в эксплуатацию первая очередь нового ЖК "Заречье", общая площадь жилья составляет свыше 12,8 тысячи квадратных метров. В границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной в будущем планируется возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, паркинги и общественный центр с торговыми зонами.

