Иван Носков: "Самара будет строиться, и беспорядка в этой сфере больше не будет"

Глава Самары Иван Носков провел совещание с руководителями компаний, инвестирующих в строительство социальных и жилых объектов в Самаре. Аналогичные совещания планируется проводить ежеквартально, с подведением промежуточных итогов каждого инвестиционного проекта. Об этом Иван Носков сообщил в своём канале МАХ.

Строительство новых кварталов — это прежде всего работа с людьми. Каждый инвестор должен это понимать и по-новому выстраивать свою работу, и в первую очередь — именно работу с потенциальными и реальными жителями своих домов, посетителями соцобъектов. Независимо от того, на каком этапе находится строительство — на уровне котлована или уже на стадии сдачи объекта.

Теперь каждый инвестор будет создавать горячую линию для людей, которые будут въезжать в новые квартиры по программе переселения, для консультаций по оформлению документов, по готовности дома и по другим вопросам. До конца года каждый инвестор должен открыть на территории строительного участка консультационный офис. Кроме того, каждый инвестор должен проводить встречи с жителями с участием заместителя главы города Даниила Морозова. Если на встречу никто не придет — отлично, значит, компания достаточно хорошо информирует жителей о своей работе. Но дата встречи должна быть назначена.

"Строительство — это всегда хорошо. Это означает, что город живет, прирастает количественно, развивается качественно. Новоселье — это вообще для любого человека праздник, особенно когда въезжаешь в новую квартиру, идешь в новую школу, детский садик, которые еще пахнут свежим ремонтом. Поэтому меняем отношение инвесторов и к городу, и к жителям. Самара будет строиться, и беспорядка в этой сфере больше не будет", — пишет Иван Носков.