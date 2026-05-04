Самарский губернатор рекомендовал усилить администрацию Ставропольского района по итогам комплексной проверки

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

"Большое количество нарушений, и видим, что глава района устранился от решения текущих социально-экономических вопросов, делегировав полномочия по подписанию документов, по принятию решений своим заместителям, к работе которых есть очень много вопросов. Отсутствие должного контроля за работой послужило причиной многочисленных просчетов в работе по достижению национальных целей развития и их региональных составляющих", — отметил губернатор.

Заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко обозначил ряд выявленных нарушений. В частности, в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в районе не достигнут показатель "объем жилищного строительства", при том что эти риски обозначались главе еще в мае 2025 года, но меры им приняты не были. В сфере жилищной политики установлены нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья: часть мероприятий перенесена на более поздний период, в результате чего программа фактически неэффективна. Также в районе не был обеспечен допуск субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам центра "Мой бизнес". В целом по 37 муниципальным программам средства освоены не полностью, эффективность ряда программ признана неудовлетворительной. Есть нарушения и в ЖКХ, и в социальной сфере, финансовые нарушения при работе с подрядчиками.

"Проверка еще идет, она комплексная, системная. Мы во взаимодействии со Счетной палатой и органами финконтроля завершим ее в ближайшие две недели, по итогам представим комплексный доклад", — добавил Антон Емельяненко.

"Я прошу по итогам проверки передать материалы в правоохранительные органы", — поручил Вячеслав Федорищев.

Ряд кадровых решений главой района уже принят. "Увольнение первого заместителя или заместителя — это всего лишь первый шаг к наведению порядка, и далеко не самый главный. Самое главное — наладить все процессы. Давайте договоримся, что до сентября вы эту работу проведете при поддержке правительства Самарской области, администрации. Дальше посмотрим на результаты", — подчеркнул губернатор, обращаясь к главе района Вячеславу Кирееву. Глава региона рекомендовал на пост первого заместителя главы района рассмотреть кандидатуру Вадима Асплунда, имеющего большой опыт работы, в том числе в правоохранительных органах.

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

