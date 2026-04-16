Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне Калина в Тольятти

В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне Калина.
С инициативой о возведении нового дошкольного учреждения к главе региона обратились жители Тольятти. В октябре 2024 г. в ходе личного приема граждан Вячеслав Федорищев сообщил, что строительство объекта начнется в 2025 году.
Сегодня совместно с губернатором темпы строительных работ на важном социальном объекте оценили руководители профильных ведомств, а также представители общественности, в том числе председатель профкома профсоюзной организации Службы директора по производственной логистике АО "АвтоВАЗ" Елена Рожкова и заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница №1" Олег Сакеев.
Микрорайон Калина активно развивается, при этом существующая дошкольная образовательная организация рассчитана всего на 120 воспитанников. Новый детский сад на 350 мест позволит значительно снизить нагрузку на действующее учреждение и обеспечить потребности жителей в дошкольном образовании.
"Квартал новый, хороший. Много комментариев получал от жителей", - отметил Вячеслав Федорищев.
Сделав акцент на качестве, глава региона подчеркнул: жители города давно ждали новых современных детских садов.
По словам представителя подрядной организации, к строительным работам приступили осенью прошлого года. "В среднем на объекте работают 40 человек в день. Физический объем работ планируем завершить до конца текущего года", - пояснил он.
В настоящее время полностью выполнено бетонирование цокольного монолитного пояса, ведутся работы по кладке наружных и несущих стен. "Уверен, у вас получится выдержать сроки, - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к представителю подрядной организации. - Министр строительства Самарской области докладывал, что в целом идете по графику. Главное сейчас - строить".
Губернатор также акцентировал внимание на том, что в перспективе при выборе компаний областное правительство будет ориентироваться в первую очередь на тех, кто без проблем, без срывов, качественно и в срок выполняет свои обязательства.
Напомним, параллельно в Тольятти ведется создание детских садов в других районах: "ЛДС-1" на 150 мест станет частью комплексного развития 14А квартала на ул. 40 лет Победы, а "Ладушки" на 300 мест - в микрорайоне 3 "Северный".
Строительство новых объектов стало возможным благодаря совместным усилиям с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов. Большую роль в этом процессе играют реализация нацпроекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также Народная программа партии "Единая Россия".
