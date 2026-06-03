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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов провели встречу на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

Фото: Иван Макеев

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2026–2030 годов и мероприятий по социальной газификации (догазификации).

"Компания "Газпром межрегионгаз" — давний и надежный партнер нашего региона. Мы стремимся укреплять взаимодействие в целях обеспечения бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей, повышения эффективности систем газораспределения", — отметил глава региона.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021–2025 гг. построены газопровод-отвод и ГРС "Лопатино", проложены сети к 10 населенным пунктам Сызранского, Волжского, Безенчукского районов, газифицирован малоэтажный район "Сокские зори" в Красноярском районе, повышена надежность газоснабжения потребителей Ставропольского района.

Программа газификации на 2026–2030 гг. предусматривает строительство газовой инфраструктуры для повышения надежности газоснабжения действующих и подключения новых потребителей в Сергиевском и Сызранском районах области.

В регионе продолжается догазификация. От жителей принято 28 тысяч заявок, заключено 26,6 тысячи договоров, 23,5 тысячи из которых исполнены. К газовым сетям подключены 16,8 тысячи домовладений. Самарская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ по догазификации.

По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол, содержащий решения по всем рассмотренным вопросам.

Гид потребителя

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