Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов провели встречу на ПМЭФ

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества, реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2026–2030 годов и мероприятий по социальной газификации (догазификации).
"Компания "Газпром межрегионгаз" — давний и надежный партнер нашего региона. Мы стремимся укреплять взаимодействие в целях обеспечения бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей, повышения эффективности систем газораспределения", — отметил глава региона.
В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021–2025 гг. построены газопровод-отвод и ГРС "Лопатино", проложены сети к 10 населенным пунктам Сызранского, Волжского, Безенчукского районов, газифицирован малоэтажный район "Сокские зори" в Красноярском районе, повышена надежность газоснабжения потребителей Ставропольского района.
Программа газификации на 2026–2030 гг. предусматривает строительство газовой инфраструктуры для повышения надежности газоснабжения действующих и подключения новых потребителей в Сергиевском и Сызранском районах области.
В регионе продолжается догазификация. От жителей принято 28 тысяч заявок, заключено 26,6 тысячи договоров, 23,5 тысячи из которых исполнены. К газовым сетям подключены 16,8 тысячи домовладений. Самарская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ по догазификации.
По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол, содержащий решения по всем рассмотренным вопросам.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит