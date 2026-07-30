Жители Самарской области могут освоить новые технологии и повысить цифровую грамотность благодаря нацпроекту "Кадры"

Жители Самарской области активно используют возможность получить новую профессию или повысить квалификацию, которую им дает национальный проект "Кадры". С начала года уже 2528 человек приступили к обучению при содействии Кадрового центра "Работа России".

Популярны программы обучения, связанные с работой с программой 1С, искусственным интеллектом, мобильными робототехническими комплексами, беспилотными аппаратами и другие.

Сейчас идет набор на программу повышения квалификации "Цифровая грамотность нового уровня: работа с данными, аналитика и искусственный интеллект". Обучение бесплатное.

"Технологии постоянно меняются, совершенствуются, и чтобы оставаться востребованным на рынке труда, важно не отставать от развития технологий, — отметил директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин. — Поэтому программы, ориентированные на формирование и развитие универсальных цифровых компетенций, которые могут быть применены представителями широкого круга профессий и специальностей, сейчас актуальны".

Программа обеспечивает базовую цифровую грамотность нового уровня, необходимую для адаптации кадров к вызовам современного рынка труда и повышения их конкурентоспособности.

В обучении могут принять участие следующие категории граждан: