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ИТ Транспорт и связь

В Сергиевском районе прошло рабочее совещание по вопросам развития цифровой инфраструктуры

СЕРГИЕВСК. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 июля, в Сергиевске состоялось выездное совещание, инициированное министерством цифрового развития и связи Самарской области.

Фото: минцифры Самарской области

Выездные встречи руководителей органов власти в муниципалитеты проводятся в Самарской области на регулярной основе. Такой формат работы позволяет непосредственно на месте ознакомиться с оперативной обстановкой, деятельностью ключевых объектов инфраструктуры, общественно значимых организаций и учреждений, а также оценить их доступность для сельчан.

Как неоднократно подчеркивал глава региона Вячеслав Федорищев, регулярное общение с людьми — ключевой фактор для укрепления взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью.
Участниками мероприятия стали врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов, глава Сергиевского района Анатолий Екамасов, главы сельских поселений, специалисты администрации района, курирующие финансовые, имущественные вопросы, связи и цифровых технологий, представители УФПС Самарской области, ПАО "Ростелеком", а также общественные деятели района.

Главной темой рабочей поездки стало обсуждение актуальных для района вопросов: это доступность сотовой связи и проводного Интернета, работа почтовых отделений и оценка местными жителями работы отделения МФЦ.

"Сергиевский район сегодня очень активно развивается и не только в плане инфраструктуры, но и в сфере цифровизации. Все социально значимые объекты района успешно подключены. В 2026 году здесь будут установлены еще 2 базовые станции: в селах Спасское и Ендурайкино. Жители района активно пользуются услугами МФЦ. На сегодняшний день учреждением оказывается около 180 государственных услуг и сервисов", — отметил Юрий Симонов.

В ходе совещания главы сельских поселений района подняли тему модернизации почтовых отделений и укомплектованности их кадрами. Был рассмотрен ряд вопросов по покрытию сотовой связью малых населенных пунктов района. Остро стоит здесь и проблема комплексной замены ветхих опор связи.
В завершение мероприятия глава ведомства поблагодарил всех присутствовавших за работу и подчеркнул, что по итогу совещания будут даны соответствующие поручения по всем направлениям.

"Уверен, что вместе мы сможем решить даже самые сложные задачи", — подчеркнул Юрий Симонов.

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