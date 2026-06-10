"Пилар" начнет прогнозировать размещения на опорах

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, разработала программное обеспечение с предиктивной моделью. Решение может подсказывать вероятные размещения клиентов на инфраструктуре компании и более точно планировать получаемый от аренды бюджет.
Новая программа проведет комплексный анализ всех текущих размещений клиентов "Пилара" и позволит прогнозировать, какой оператор связи и с какой вероятностью разместится на АМС на горизонте нескольких лет. Ключевые факторы, влияющие на точность прогноза — текущее покрытие территории, плотность населения и расположение существующих объектов сети.
Технология будет использована для планирования новой строки. В предиктивную модель можно добавлять новые параметры и тем самым регулярно дообучать и совершенствовать технологию, чтобы повышать достоверность прогнозных данных.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Теперь мы можем планировать новую стройку, основываясь не только на технических возможностях, доступе к электросетям и потребности в связи, но и на том, насколько быстро окупятся наши вложения. "Пилар" работает над автоматизацией очень многих вещей, и все разработки происходят in-house. Мы сами пишем код, обучаем модели и строим интеллектуальную архитектуру компании изнутри".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.