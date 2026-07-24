Жителям Самарской области доступен предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ жители Самарской области могут в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа.
Новое поколение устройств получило обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными. Устройства уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях.
Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа:
— Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256Gb — 169 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512Gb — 199 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/1Tb — 249 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Fold8 12/256Gb — 149 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Fold8 12/512Gb — 179 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Fold8 16/1Tb — 229 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Flip8 12/256Gb — 104 990 рублей;
— Samsung Galaxy Z Flip8 12/512Gb — 124 990 рублей.
Стоимость носимых устройств со скидкой в МТС:
— Samsung Galaxy Watch Ultra 2 2025 47 mm — 49 990 рублей;
— Samsung Galaxy Watch9 LTE 44 mm — 28 990 рублей;
— Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm — 26 990 рублей.
Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.
"Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов — сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС", — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Всего в первом полугодии 2026 года на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд рублей, что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.