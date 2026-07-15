В России упрощают доступ бизнесу к частным сетям

Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Облегченную версию Private LTE запускает МегаФон.
В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов (например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удаленных производственных территорий).
Ключевыми преимуществами такого сервиса служат быстрое развертывание - объединение функций базовой станции и ядра в одном устройстве сокращает сроки запуска до нескольких дней. Гибкая настройка зоны покрытия достигается за счет подбора и настройки антенн либо подключения дополнительных пикосот. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер и промышленного оборудования, а при необходимости легко масштабируется до полноценной Private LTE без замены технологической платформы.
Облегченная версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком‑оборудования оператора - результаты подтвердили ее соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с, гарантируя стабильную работу даже при высоких нагрузках. Комплекс полностью соответствует технологическим параметрам LTE, а в перспективе предусматривает поддержку 5G, что расширяет возможности и сценарии эксплуатации.
Такая архитектура будет востребована на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны. По предварительным оценкам аналитиков оператора, в типовых сценариях применения заказчики смогут повысить эффективность большинства производственных процессов, что в конечном счете ускорит окупаемость инвестиций - средний срок возврата вложений составит 12-18 месяцев против двух-четырех лет для классических сетей.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.