В России упрощают доступ бизнесу к частным сетям

Новое решение делает востребованную технологию доступнее для небольших и средних предприятий: в одном компактном устройстве объединены базовая станция и ядро сети. Такой подход позволяет быстро развернуть защищенную мобильную инфраструктуру на объекте в сжатые сроки и с меньшими затратами. Облегченную версию Private LTE запускает МегаФон.

В отличие от традиционной модели построения частной сети, ориентированной на крупные распределенные площадки со сложным рельефом, pLTE Lite специально разработана для средних и малых объектов (например, логистических и складских комплексов, промышленных площадок среднего размера, временных и удаленных производственных территорий).

Ключевыми преимуществами такого сервиса служат быстрое развертывание - объединение функций базовой станции и ядра в одном устройстве сокращает сроки запуска до нескольких дней. Гибкая настройка зоны покрытия достигается за счет подбора и настройки антенн либо подключения дополнительных пикосот. Решение поддерживает интеграцию транспорта, датчиков, камер и промышленного оборудования, а при необходимости легко масштабируется до полноценной Private LTE без замены технологической платформы.

Облегченная версия сети прошла тестирование в собственной лаборатории телеком‑оборудования оператора - результаты подтвердили ее соответствие отраслевым стандартам и актуальным потребностям рынка. Решение обеспечивает покрытие до пяти квадратных километров, поддерживает подключение нескольких сотен абонентских устройств и демонстрирует пропускную способность до 300 Мбит/с, гарантируя стабильную работу даже при высоких нагрузках. Комплекс полностью соответствует технологическим параметрам LTE, а в перспективе предусматривает поддержку 5G, что расширяет возможности и сценарии эксплуатации.

Такая архитектура будет востребована на объектах, где критически важна изолированная передача данных, но затраты на классическое радиопокрытие экономически нецелесообразны. По предварительным оценкам аналитиков оператора, в типовых сценариях применения заказчики смогут повысить эффективность большинства производственных процессов, что в конечном счете ускорит окупаемость инвестиций - средний срок возврата вложений составит 12-18 месяцев против двух-четырех лет для классических сетей.