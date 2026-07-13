Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала "Голицын" (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Сериал "Голицын" войдет в линейки Wink Originals и Сериалов Иви. Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала "Россия".
Первые кадры со съемок (копирайт — Wink/Иви/телеканал "Россия")
Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом молодой князь Лев Голицын впервые оказывается в Петербурге. Вернувшись из-за границы, он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем, и князя ждет непростой путь от родовитого аристократа до гордости нации. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать свое предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников. Однако князь Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.
Данила Козловский, актер:
"Я сразу отозвался внутренне на эту историю. Есть в ней что-то особенное и ни на что не похожее. Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца".
Сергей Чекалов, режиссер-постановщик ("Константинополь", "Бизон: Дело манекенщицы", "Запасный выход"):
"В определенные исторические моменты возникает необходимость в том, чтобы страна узнала о своих героях. Поступок Льва Голицына сопоставим с героизмом, потому что он поднял престиж России на самый высокий уровень. Бескомпромиссная и одержимая любовь к своему делу и к русской земле — вот что меня потрясло во Льве Сергеевиче, когда я стал изучать его биографию. Он был предан своему делу и культуре, людям, стране, которых бесконечно любил. Время пришло, чтобы зритель о нем узнал, чтобы страна о нем узнала. Это наша гордость".
Также в сериале заняты: Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.