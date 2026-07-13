Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала "Голицын" (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Сериал "Голицын" войдет в линейки Wink Originals и Сериалов Иви. Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала "Россия".

Первые кадры со съемок (копирайт — Wink/Иви/телеканал "Россия")

Конец XIX века. Из-за конфликта с отцом молодой князь Лев Голицын впервые оказывается в Петербурге. Вернувшись из-за границы, он ничего не знает о России. Но России суждено узнать о нем, и князя ждет непростой путь от родовитого аристократа до гордости нации. Голицыну предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать свое предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников. Однако князь Лев Голицын не из тех, кто отступает от задуманного, даже если придется заплатить за это очень высокую цену.

Данила Козловский, актер:

"Я сразу отозвался внутренне на эту историю. Есть в ней что-то особенное и ни на что не похожее. Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца".

Сергей Чекалов, режиссер-постановщик ("Константинополь", "Бизон: Дело манекенщицы", "Запасный выход"):

"В определенные исторические моменты возникает необходимость в том, чтобы страна узнала о своих героях. Поступок Льва Голицына сопоставим с героизмом, потому что он поднял престиж России на самый высокий уровень. Бескомпромиссная и одержимая любовь к своему делу и к русской земле — вот что меня потрясло во Льве Сергеевиче, когда я стал изучать его биографию. Он был предан своему делу и культуре, людям, стране, которых бесконечно любил. Время пришло, чтобы зритель о нем узнал, чтобы страна о нем узнала. Это наша гордость".

Также в сериале заняты: Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие.