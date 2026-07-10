МТС усилила связь 4G на северо-западе города Кинель

МТС расширила зону покрытия 4G в городе Кинель Самарской области. Связисты вывели в эфир две новые базовые станции, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20% в северо-западной части города Кинель и в районе озера Мохового.

В результате проведенных работ улучшение качества связи и рост скорости интернета заметят также в районе локомотивного депо. Кинель является крупной узловой станцией Куйбышевской железной дороги, а также важной сортировочной станцией для логистики региона. Обновление сети LTE позволит с большим цифровым комфортом использовать мобильную связь для работы и технологических процессов сотрудникам железной дороги и транспортных компаний.

"Кинель находится всего в 20 минутах от Самары, сюда активно переезжают жить горожане, чтобы быть ближе к природе. В связи с развитием микрорайонов необходимо увеличивать емкость сети и расширять покрытие 4G, чтобы обеспечивать жителей города качественной голосовой связью и цифровыми сервисами. В этом году мы планируем запустить в Кинеле еще несколько новых базовых станций в районе основных прогулочных зон", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее в Кинельском районе МТС вывела в эфир 9 новых базовых станций, что позволило обеспечить связью нового поколения более 2500 жителей малых населенных пунктов.