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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС усилила связь 4G на северо-западе города Кинель

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС расширила зону покрытия 4G в городе Кинель Самарской области. Связисты вывели в эфир две новые базовые станции, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20% в северо-западной части города Кинель и в районе озера Мохового.

Фото: предоставлено МТС

В результате проведенных работ улучшение качества связи и рост скорости интернета заметят также в районе локомотивного депо. Кинель является крупной узловой станцией Куйбышевской железной дороги, а также важной сортировочной станцией для логистики региона. Обновление сети LTE позволит с большим цифровым комфортом использовать мобильную связь для работы и технологических процессов сотрудникам железной дороги и транспортных компаний.

"Кинель находится всего в 20 минутах от Самары, сюда активно переезжают жить горожане, чтобы быть ближе к природе. В связи с развитием микрорайонов необходимо увеличивать емкость сети и расширять покрытие 4G, чтобы обеспечивать жителей города качественной голосовой связью и цифровыми сервисами. В этом году мы планируем запустить в Кинеле еще несколько новых базовых станций в районе основных прогулочных зон", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее в Кинельском районе МТС вывела в эфир 9 новых базовых станций, что позволило обеспечить связью нового поколения более 2500 жителей малых населенных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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