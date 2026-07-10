МТС усилила связь 4G на северо-западе города Кинель

МТС расширила зону покрытия 4G в городе Кинель Самарской области. Связисты вывели в эфир две новые базовые станции, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20% в северо-западной части города Кинель и в районе озера Мохового.
В результате проведенных работ улучшение качества связи и рост скорости интернета заметят также в районе локомотивного депо. Кинель является крупной узловой станцией Куйбышевской железной дороги, а также важной сортировочной станцией для логистики региона. Обновление сети LTE позволит с большим цифровым комфортом использовать мобильную связь для работы и технологических процессов сотрудникам железной дороги и транспортных компаний.
"Кинель находится всего в 20 минутах от Самары, сюда активно переезжают жить горожане, чтобы быть ближе к природе. В связи с развитием микрорайонов необходимо увеличивать емкость сети и расширять покрытие 4G, чтобы обеспечивать жителей города качественной голосовой связью и цифровыми сервисами. В этом году мы планируем запустить в Кинеле еще несколько новых базовых станций в районе основных прогулочных зон", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Ранее в Кинельском районе МТС вывела в эфир 9 новых базовых станций, что позволило обеспечить связью нового поколения более 2500 жителей малых населенных пунктов.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.