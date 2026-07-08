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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области ремонтируют более 140 км школьных маршрутов

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 году в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 143 км автомобильных дорог, ведущих к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы затронут 46 участков региональных трасс, а также улицы Самары и Тольятти.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Приволжском районе в нормативное состояние приведут два участка региональных дорог общей протяженностью 20,2 км. Капитальный ремонт идет на трассе "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка (19,4 км), которая включена в план по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с учетом обращений местных жителей. Именно по этой дороге ежедневно возят детей в школу. Также в районе уже отремонтирован участок "Приволжье — Бестужевка" — Кашпир (800 м), по которому школьников из Бестужевки доставляют в школу села Кашпир.

В Сергиевском районе обновят 10 км дорог. Одна из ключевых — трасса "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,7 км, по которой ходит школьный автобус. Он ежедневно забирает детей из сел Ровное, Спасское и Кандабулак и везет их в Красносельскую школу. Более 500 метров обновленного участка проходит по улице Советской — главной улице села Красносельское. Ремонт здесь выполнен по поручению губернатора после многочисленных жалоб жителей на состояние трассы. В ходе работ уложены выравнивающий и верхний слои асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

Еще один объект в этом районе — дорога "Кинель — Черкассы — Урал" — Захаркино (3,28 км). Она остается единственным путем для подвоза детей в школы и детский сад, которые находятся в соседних населенных пунктах, поскольку в самом Захаркино таких учреждений нет. На всем протяжении уже устроено основание методом холодной регенерации, в ближайшее время начнутся работы по устройству тротуаров и освещения. Дорога также включена в план по поручению губернатора, к которому обращались местные жители.

В Самаре в этом году обновят более 28 км дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям. Одна из них — улица Металлистов, где уже выполнен ремонт на участке протяженностью 1,5 км — от проспекта Юных Пионеров до улицы Теннисной. Здесь расположены детские сады № 229, 323, 386 и 316, а также школа № 106. В Тольятти по нацпроекту отремонтируют 2,5 км дорог, входящих в маршруты движения к школам и колледжам.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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