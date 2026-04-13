Власти готовятся к строительству нового моста через реку Самару

Разработка мастер-планов строительства новых микрорайонов на южной окраине Самары формируется с учетом развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио министра строительства Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Например, с минтрансом проводим работу по подготовке к строительству нового моста через реку Самару, в сторону Южного города. Актуализируем проект, который уже был у министерства", - рассказал Александр Фомин.

На южной окраине Самары планируется построить два микрорайона. Один расположится около Южного моста, второй - на месте полей в районе Южного города.

Идея строительства нового моста через реку Самару отражена в генплане города. Судя по документу, он будет проходить параллельно Южному мосту. Примерное месторасположение отображено на карте.

Также в генплане обозначено, что по этому мосту пройдет третья линия метро. В целом же ее собираются проложить от Московского шоссе до Пугачевского тракта. Однако и планы по строительству метро, и генплан сейчас пересматриваются.