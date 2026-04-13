Власти готовятся к строительству нового моста через реку Самару

Разработка мастер-планов строительства новых микрорайонов на южной окраине Самары формируется с учетом развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио министра строительства Александр Фомин.
"Например, с минтрансом проводим работу по подготовке к строительству нового моста через реку Самару, в сторону Южного города. Актуализируем проект, который уже был у министерства", - рассказал Александр Фомин.
На южной окраине Самары планируется построить два микрорайона. Один расположится около Южного моста, второй - на месте полей в районе Южного города. Почитайте подробности.
Идея строительства нового моста через реку Самару отражена в генплане города. Судя по документу, он будет проходить параллельно Южному мосту. Примерное месторасположение отображено на карте.
Также в генплане обозначено, что по этому мосту пройдет третья линия метро. В целом же ее собираются проложить от Московского шоссе до Пугачевского тракта. Однако и планы по строительству метро, и генплан сейчас пересматриваются.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?