Власти готовятся к строительству нового моста через реку Самару Улицу Чернореченскую хотят продлить до Владимирской В Самаре построят еще один участок улицы XXII Партсъезда В Самаре проведут реконструкцию Ракитовского шоссе Улицы Советской Армии и XXII Партсъезда соединят новой дорогой

Власти готовятся к строительству нового моста через реку Самару

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Разработка мастер-планов строительства новых микрорайонов на южной окраине Самары формируется с учетом развития инфраструктуры, в том числе транспортной. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио министра строительства Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал"
Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Например, с минтрансом проводим работу по подготовке к строительству нового моста через реку Самару, в сторону Южного города. Актуализируем проект, который уже был у министерства", - рассказал Александр Фомин.

На южной окраине Самары планируется построить два микрорайона. Один расположится около Южного моста, второй - на месте полей в районе Южного города. Почитайте подробности.

Идея строительства нового моста через реку Самару отражена в генплане города. Судя по документу, он будет проходить параллельно Южному мосту. Примерное месторасположение отображено на карте.

Также в генплане обозначено, что по этому мосту пройдет третья линия метро. В целом же ее собираются проложить от Московского шоссе до Пугачевского тракта. Однако и планы по строительству метро, и генплан сейчас пересматриваются.

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

