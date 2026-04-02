С 7 апреля изменится схема движения на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в связи с продолжением строительства дублера с 7 апреля до 1 июня будет закрыт съезд с основной магистрали к ТЦ "Metro" (Московское шоссе, №№ 5 и 5а).

Поблизости будет организован альтернативный проезд к прилегающей территории.

Ограничения вводятся на время переустройства инженерных коммуникаций - одного из этапов масштабного проекта по строительству дублера - на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка, сообщает региональный минтранс.

Протяженность новой автомобильной дороги составит 960 м. Здесь появятся по две полосы движения в каждую сторону, совмещенная зона для пешеходов и велосипедистов и освещение. Завершить строительство дублера планируется в ноябре 2026 года.