У с. Лопатино приступили к укреплению дорожного основания

В Самарской области на подъездах к с. Лопатино приступили к устройству дорожного основания, сообщает областной минтранс.
Напомним, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приведут свыше 115 км автомобильных дорог регионального значения. В их числе капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара — Оренбург" — Лопатино в Волжском районе, двух участков. Общая протяженность 6,3 км.
Уже смонтированы водопропускные трубы на обоих участках трасс "Самара — Большая Черниговка" — Лопатино (2,5 км) и "Самара — Оренбург" — Лопатино (3,8 км), выполнено фрезерование старого покрытия. Идет устройство основания методом регенерации: в переработанный асфальтобетон добавляют щебень, цемент и битумную эмульсию. Это позволяет создать монолитное, прочное основание.
Обе дороги связывают Лопатино с Самарой и двумя федеральными трассами. Здесь проходят школьные маршруты, а в самом селе живут почти 3 тысячи человек. Рядом расположена нефтеперекачивающая станция "Дружба" и садоводческие товарищества.
На аварийном участке у кладбища скорректируют радиус поворота, а дорогу расширят. Также установят барьерное ограждение, новые знаки и остановочные павильоны, нанесут разметку термопластиком, которая будет видна в любую погоду.
