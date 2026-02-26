В Самарской области продолжается контрактация дорожных объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

В Самарской области ведется работа по заключению государственных контрактов на выполнение дорожных работ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На сегодня уже законтрактовано шесть объектов, включенных в план 2026 года.

В числе первых объектов, по которым уже заключены государственные контракты, - капитальный ремонт дороги "Самара - Оренбург" - Лопатино и автодороги "Кинель-Черкассы - Урал" - Захаркино. На этих участках подрядные организации уже приступили к подготовительным работам.

По остальным объектам специалисты министерства транспорта завершают подготовку конкурсной документации для размещения на торги. Все объекты, включенные в программу национального проекта, должны быть законтрактованы до 1 апреля 2026 года.

"Своевременная контрактация - основа качественного выполнения дорожных работ. Чем раньше определен подрядчик, тем больше времени у него для подготовки и организации процесса. Мы держим этот вопрос на особом контроле, чтобы к началу строительного сезона все объекты были обеспечены подрядными организациями и работы могли начаться в оптимальные сроки", - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Всего в 2026 г. в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 14 участков региональных дорог и 14 мостовых сооружений.

Реализация нацпроекта ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение безопасности дорожного движения.