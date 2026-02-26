16+
В Сергиевском районе отремонтируют два участка дорог общей протяженностью почти 10 км В Большеглушицком районе на ремонт дороги выделили 2,3 млрд рублей Улицы Осетинскую и Обувную соединят новой дорогой В Самаре снова будут ремонтировать Московское шоссе Подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена более чем на 50%

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области продолжается контрактация дорожных объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области ведется работа по заключению государственных контрактов на выполнение дорожных работ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На сегодня уже законтрактовано шесть объектов, включенных в план 2026 года.

В числе первых объектов, по которым уже заключены государственные контракты, - капитальный ремонт дороги "Самара - Оренбург" - Лопатино и автодороги "Кинель-Черкассы - Урал" - Захаркино. На этих участках подрядные организации уже приступили к подготовительным работам.

По остальным объектам специалисты министерства транспорта завершают подготовку конкурсной документации для размещения на торги. Все объекты, включенные в программу национального проекта, должны быть законтрактованы до 1 апреля 2026 года.

"Своевременная контрактация - основа качественного выполнения дорожных работ. Чем раньше определен подрядчик, тем больше времени у него для подготовки и организации процесса. Мы держим этот вопрос на особом контроле, чтобы к началу строительного сезона все объекты были обеспечены подрядными организациями и работы могли начаться в оптимальные сроки", - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Всего в 2026 г. в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области планируется привести в нормативное состояние 14 участков региональных дорог и 14 мостовых сооружений.

Реализация нацпроекта ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение безопасности дорожного движения.

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

