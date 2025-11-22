Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах отложили

Паузу в реализации проекта 5-го этапа строительства Северного шоссе в Самаре вновь продлили. Информация об этом содержится в проекте постановления регионального правительства, который корректирует планы по расходованию бюджетных средств на строительство новых дорог в 2025-2027 годы.

Северное шоссе строят для обеспечения транспортной инфраструктурой микрорайонов Крутые Ключи, который располагается на территории Самары, и Кошелев-Парка, входящего в состав Волжского района. 5-й этап предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом.

Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги Стало известно, как планируется проложить 4-ю очередь Северного шоссе, которая соединит магистраль Центральную с микрорайоном Крутые Ключи. Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории под этот участок дороги.

У минтранса были планы построить объект к 2027 году. Однако судя по проекту постановления правительства, им пока не суждено сбыться.

"В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования на вновь начинаемые объекты полностью сокращены объемы финансирования в 2026-2027 годах (132,2 млн рублей и 513,79 млн рублей, соответственно). Плановые сроки реализации объекта изменены на выходящие за плановый период. Необеспеченный объем потребности в финансировании составил 1,4 млрд рублей (+646 млн рублей). Восстановление объемов планируется в случае поступления дополнительных доходов в дорожный фонд или привлечение средств федерального бюджета", - указано в пояснительной записке к документам.

Согласно документу, теперь власти отдают приоритет другим проектам. Речь идет о строительстве третьей очереди Фрунзенского моста. Его выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой. Посмотрите карту.

Также приоритетным стал проект реконструкции участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км, который больше известен жителям как Южное шоссе. Он также предусматривает строительство многоуровневой развязки. Почитайте подробности.

Реализация обоих проектов планируется в 2026-2028 годах. Финансирование составит почти 10 млрд рублей.