16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах отложили На Южном шоссе построят две многоуровневых развязки: карта Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2026 году В Приволжском районе на ремонт дороги выделили более 800 млн рублей Названа дата открытия загородной части магистрали Центральной

Дорожное строительство Транспорт и связь

Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах отложили

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Паузу в реализации проекта 5-го этапа строительства Северного шоссе в Самаре вновь продлили. Информация об этом содержится в проекте постановления регионального правительства, который корректирует планы по расходованию бюджетных средств на строительство новых дорог в 2025-2027 годы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Северное шоссе строят для обеспечения транспортной инфраструктурой микрорайонов Крутые Ключи, который располагается на территории Самары, и Кошелев-Парка, входящего в состав Волжского района. 5-й этап предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом.

Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги
Стало известно, как планируется проложить 4-ю очередь Северного шоссе, которая соединит магистраль Центральную с микрорайоном Крутые Ключи. Мэрия Самары опубликовала проект планировки территории под этот участок дороги.

У минтранса были планы построить объект к 2027 году. Однако судя по проекту постановления правительства, им пока не суждено сбыться.

"В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования на вновь начинаемые объекты полностью сокращены объемы финансирования в 2026-2027 годах (132,2 млн рублей и 513,79 млн рублей, соответственно). Плановые сроки реализации объекта изменены на выходящие за плановый период. Необеспеченный объем потребности в финансировании составил 1,4 млрд рублей (+646 млн рублей). Восстановление объемов планируется в случае поступления дополнительных доходов в дорожный фонд или привлечение средств федерального бюджета", - указано в пояснительной записке к документам.

Согласно документу, теперь власти отдают приоритет другим проектам. Речь идет о строительстве третьей очереди Фрунзенского моста. Его выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой. Посмотрите карту.

Также приоритетным стал проект реконструкции участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км, который больше известен жителям как Южное шоссе. Он также предусматривает строительство многоуровневой развязки. Почитайте подробности.

Реализация обоих проектов планируется в 2026-2028 годах. Финансирование составит почти 10 млрд рублей.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30