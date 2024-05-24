Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах перенесли на 2027 год

Строительство 5-го этапа Северного шоссе в Самаре начнется не раньше 2027 года. Это следует из проекта постановления регионального правительства.
"В 2024–2026 годах на объект планировалось выделить 513,78 млн рублей из дорожного фонда Самарской области. Теперь эти деньги направят на капитальный ремонт дорог и дворовых проездов. Причина — перенос сроков строительства 5-го этапа Северного шоссе на 2027 год", — следует из пояснительной записки к постановлению.
Северное шоссе строят для обеспечения транспортной инфраструктурой микрорайоны Крутые Ключи, который располагается на территории Самары, и Кошелев-Парк, входящий в состав Волжского района. 5-й этап предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом. В планах — соединить шоссе с магистралью Центральной.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?