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Дорожное строительство Транспорт и связь

Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах перенесли на 2027 год

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство 5-го этапа Северного шоссе в Самаре начнется не раньше 2027 года. Это следует из проекта постановления регионального правительства.

"В 2024–2026 годах на объект планировалось выделить 513,78 млн рублей из дорожного фонда Самарской области. Теперь эти деньги направят на капитальный ремонт дорог и дворовых проездов. Причина — перенос сроков строительства 5-го этапа Северного шоссе на 2027 год", — следует из пояснительной записки к постановлению.

Северное шоссе строят для обеспечения транспортной инфраструктурой микрорайоны Крутые Ключи, который располагается на территории Самары, и Кошелев-Парк, входящий в состав Волжского района. 5-й этап предусматривает обустройство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом. В планах — соединить шоссе с магистралью Центральной.

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