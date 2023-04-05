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В Самаре выделили 29 млн рублей на проектирование четвертого этапа строительства Северного шоссе

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство четвертого этапа Северного шоссе в Волжском районе.

Начальная цена контракта — 29 млн рублей. Победителя торгов определят после 27 апреля. Он должен подготовить документацию до декабря 2024 года.

"Начало проектируемого участка принять на существующей автомобильной дороге Северное шоссе и пересечении с ул. Владимира Середавина, — отмечается в документах закупки. — Конец проектируемого участка принять на пересечении с магистралью Центральной (уточняется проектом)".

Протяженность участка составит 1,8 км.

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