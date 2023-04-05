В Самаре выделили 29 млн рублей на проектирование четвертого этапа строительства Северного шоссе

Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство четвертого этапа Северного шоссе в Волжском районе.
Начальная цена контракта — 29 млн рублей. Победителя торгов определят после 27 апреля. Он должен подготовить документацию до декабря 2024 года.
"Начало проектируемого участка принять на существующей автомобильной дороге Северное шоссе и пересечении с ул. Владимира Середавина, — отмечается в документах закупки. — Конец проектируемого участка принять на пересечении с магистралью Центральной (уточняется проектом)".
Протяженность участка составит 1,8 км.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?