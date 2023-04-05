В Самаре выделили 29 млн рублей на проектирование четвертого этапа строительства Северного шоссе

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Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство четвертого этапа Северного шоссе в Волжском районе.