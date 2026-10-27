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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Жигулевске готовят к запуску движение по новому путепроводу на трассе М‑5 "Урал"

ЖИГУЛЕВСК. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по заказу ФКУ "Поволжуправтодор" подрядная организация завершает работы на левом искусственном сооружении, возводимом на 960-м км автодороги М-5 "Урал". В планах к концу ноября 2026 г. запустить автомобильный трафик по новому искусственному сооружению (по двум полосам) и полностью переключиться на возведение правой части путепровода.

Фото: предоставлено ФКУ "Приволжуправтодор"

С завершением работ на правой части путепровода движение уже станет четырехполосным.

Строительство искусственного сооружения проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

На данный момент дорожники укладывают асфальтобетонное покрытие. Затем приступят к монтажу элементов обустройства: установят барьерное ограждение, смонтируют электроосвещение. Вместе с тем специалисты занимаются возведением земляной насыпи на подходах к правому путепроводу.

Запуск рабочего движения по строящемуся левому путепроводу и его временная эксплуатация необходимы для продолжения дорожных работ на участке действующей трассы М-5 "Урал". В данный момент движение транспорта осуществляется по существующей схеме, которая подразумевает переезд через железнодорожные пути (на подъезде к нему нередко возникают заторы).

Запуск движения по новому искусственному сооружению позволит решить данную проблему, а также провести ремонтные работы на существующем участке трассы М-5 "Урал". Впоследствии этот отрезок автодороги будет предназначен для местного проезда к дачным участкам и заезда в с. Александровка.

Параллельно также ведутся работы по возведению опор правого путепровода. Конструкция искусственного сооружения предусматривает устройство раздельных пролетных строений под каждое направление движения.

Работы на путепроводах проводятся в рамках масштабного строительства и реконструкции участка км 958 — км 961 трассы М-5 "Урал", в ходе которого отрезок доведут до параметров первой категории. Это предполагает расширение проезжей части до 15 м, устройство разделительной полосы с осевым барьерным ограждением, линий искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов вблизи жилой застройки. Протяженность эстакады составляет 405 пог. м.

Для бесперебойного движения на трассе вблизи н. п. Александровка будет построен освещенный подземный пешеходный тоннель общей протяженностью 71 пог. м.

На объекте ежедневно трудится почти 100 человек. Общая его техническая готовность на данный момент составляет более 60%.

В результате ликвидации пересечения федеральной дороги с железнодорожным переездом будет решена проблема транспортных заторов, которая обостряется во время дачного сезона.

Общая протяженность участка строительства составляет около 6,2 км, из которых непосредственно участок автомобильной дороги М-5 "Урал" составляет 2,6 км, а еще 3,6 км — протяженность транспортных ответвлений.

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