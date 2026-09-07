Дорогу до села Кашпир ввели в эксплуатацию в Приволжском районе

В Приволжском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги "Приволжье — Бестужевка" — Кашпир. Участок отремонтирован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и уже введен в эксплуатацию. Дорога является единственным выездом из села Кашпир, в котором проживает более 500 человек.
В населенном пункте отсутствуют администрация, почта, детский сад и аптека, поэтому для местных жителей эта дорога — единственная возможность добраться до социальных учреждений, расположенных в районном центре. В рамках ремонта специалисты подрядной организации уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.
"Раньше подъезд к селу был не слишком удобным, жители не раз просили его отремонтировать. Теперь покрытие ровное, есть знаки и разметка, и добираться до райцентра стало гораздо проще", — поделилась впечатлениями жительница с. Кашпир Татьяна Шавина.
Отметим, что в Приволжском районе в 2026 г. по нацпроекту также проводится ремонт автодороги "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка протяжённостью 19,4 км. На объекте помимо устройства нового дорожного полотна предусмотрено строительство тротуаров и установка опор освещения в двух.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?