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Дорожное строительство Транспорт и связь

Дорогу до села Кашпир ввели в эксплуатацию в Приволжском районе

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области завершен ремонт автомобильной дороги "Приволжье — Бестужевка" — Кашпир. Участок отремонтирован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и уже введен в эксплуатацию. Дорога является единственным выездом из села Кашпир, в котором проживает более 500 человек.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В населенном пункте отсутствуют администрация, почта, детский сад и аптека, поэтому для местных жителей эта дорога — единственная возможность добраться до социальных учреждений, расположенных в районном центре. В рамках ремонта специалисты подрядной организации уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

"Раньше подъезд к селу был не слишком удобным, жители не раз просили его отремонтировать. Теперь покрытие ровное, есть знаки и разметка, и добираться до райцентра стало гораздо проще", — поделилась впечатлениями жительница с. Кашпир Татьяна Шавина.

Отметим, что в Приволжском районе в 2026 г. по нацпроекту также проводится ремонт автодороги "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка протяжённостью 19,4 км. На объекте помимо устройства нового дорожного полотна предусмотрено строительство тротуаров и установка опор освещения в двух.

 

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