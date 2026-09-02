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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонт 29 км опорной дорожной сети в Самарской области завершен

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается обновление автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона. В текущем ремонтном сезоне запланированы работы на 7 объектах регионального значения. В настоящее время завершен ремонт 5 из них общей протяженностью 29 км.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Один из завершенных объектов — автомобильная дорога Кинель — Богатое — Борское в Борском районе протяженностью 2,8 км. В рамках капитального ремонта здесь проведены работы по устройству нового дорожного покрытия, а в черте населенного пункта Борское в целях обеспечения безопасности дорожного движения построены тротуары и установлены опоры освещения.

Еще один завершенный объект опорной сети — участок Московского шоссе в Самаре от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 7,8 км. Здесь выполнен ремонт покрытия с применением высокопрочной смеси — щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, нанесена новая разметка.

Также завершены ремонтные работы на участках дорог Волжский — Курумоч — "Урал" в Красноярском районе (9,2 км), Самара — Бугуруслан в Кинельском районе (5,7 км) и Борма — Кошки — Погрузная в Елховском районе (3,5 км).

До конца 2026 г. завершится капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на трассе "Самара — Большая Черниговка" в Волжском районе, который также является участком опорной сети. Ремонт искусственного сооружения на автодороге с высокой интенсивностью движения позволит повысить безопасность участка для автотранспорта.

Кроме того, активно ведется капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти протяженностью 12 км. Шоссе входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области и является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Тольятти, связывая Комсомольский и Автозаводской районы. Ежедневно по нему проезжает порядка 40 тыс. автомобилей. Помимо обновления дорожного покрытия и расширения проезжей части, проектом предусмотрено строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений. Окончание капитального ремонта предусмотрено в 2027 году.

Опорная дорожная сеть формирует транспортный каркас региона и страны в целом, объединяя дороги федерального и регионального значения, по которым проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения.

По поручению президента России Владимира Путина к 2030 г. доля опорной сети, соответствующей нормативам, должна достичь 85%. В Самарской области протяженность таких дорог превышает 1,5 тыс. километров, из них 875,7 км — федеральные трассы, 647,1 км — региональные.

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